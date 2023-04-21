مدرسة بالإسماعيلية تفتح أبوابها للمصلين والمحتفلين بعيد الفطر المبارك

شاركت مدرسة احمد عرابي بمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الاسماعيلية، في احتفالات عيد الفطر المبارك، وفتحت أبوابها للمصلين والمحتفلين بالأعياد في أجواء احتفالية رائعة.

كما شاركت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الاسماعيلية الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بفاعلية "تكبيرات العيد"، من خلال التجمع في ثلاث ساحات على مستوى المحافظة، لصلاة العيد بزي موحد يحمل شعار المؤسسة، مع توزيع الشوكولاتة، وبالونات.



وشارك عدد كبير من المتطوعين في فاعليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك ولاقت تلك الفاعلية استحسان وإشادة من المواطنين بجانب الفرحة التي رسمتها المؤسسة على وجوه الاطفال من خلال توزيع الشوكولاتة والحلوى عليهم.

وقام متطوعو المؤسسة بتوزيع الحلوى والشكولاته على الاطفال والمواطنين بساحة مدرسة احمد عرابي بمدينة القصاصين.

وأدي المسئولين في محافظة الإسماعيلية صلاة العيد بالمساجد.



وبدأ إمام المسجد صلاة العيد بأداء تكبيرات العيد ثم تبعها خطبة العيد التي ألقاها فضيلة الشيخ سيد عطيه وكيل مديرية الأوقاف بالإسماعيلية.



وتضمنت خطبة صلاة عيد الفطر موسم الفرح بنعمة الله تعالى بإتمام الصيام، تحت عنوان "حق الرحم"، مؤكدًا أن العيد يفرح المسلمون فيه بصيامهم وقيامهم واجتهادهم وإنفاقهم في وجوه الخير طوال أيام الشهر الكريم، كما بينت أنه يستحب في العيد الحرص على صلة الأرحام، وتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتآزر والتآلف، والعملِ على إغناء الفقراء عن السؤال في هذا اليوم، وفي العيد يظهر الأثر الكبير للتكافل الاجتماعي في الحفاظ على قوة المجتمع وسلامته من الأحقاد والضغائن والتحاسد.

وأضاف الشيخ سيد عطية ، العيد فرصة لتقوية الروابط الاجتماعية بصلة الرحم، لقوله تعالى" يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ، واحِدَةٍ، وخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ونِسَاءً واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا" [النساء:١]، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره"، مؤكدًا أن شكر العبد لربه يقتضي بعد رمضان المداومة والمواظبة على الطاعات والعبادات.



وأكد ممثلو الأوقاف والأزهر الشريف خلال أداء الصلاة على وحدة وقوة نسيج الشعب المصري، والذي يظهر معدنه دائمًا في الشدائد، وتلاحمه ووحدة صفه في الأعياد.

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