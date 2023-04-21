عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا : بريطانيا تظل عدونا الأبدي حتى ندمرها

روسيا وبريطانيا
روسيا وبريطانيا

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، على العقوبات التي فرضتها لندن على المحققين الروس والقاضي الذي حكم على فلاديمير كارا مورزا، في قضية الخيانة وتشويه سمعة الجيش الروسي.

وقال مدفيديف: "تشكيل المحكمة الروسية، التي نظرت في قضايا الجرائم العظمي ضد مواطنينا، وقع تحت عقوبات بريطانيا، وقبل ذلك بقليل، كان سفير هذا البلد ينبح بشيء أمام مبنى المحكمة".

وأشار مدفيديف إلى أن “النقطة ليست في حالة محددة، ولكن هناك يقين مقدس أن هذه عقوبة رهيبة”.

تهديد بتدمير بريطانيا

وأضاف: “أنا لا أهتم بقراراتهم. كانت بريطانيا وستظل عدونا الأبدي. على أي حال، حتى تذهب جزيرتهم المتغطرسة والرطبة بشكل مثير للاشمئزاز إلى هاوية البحر من الموجة التي سيحدثها أحدث نظام أسلحة روسي”.

مجموعة السبع تدرس فرض حظر شبه كامل على الصادرات إلى روسيا

بشأن علاقتها مع روسيا.. تحذيرات عاجلة من الخارجية الصينية إلى الدول الغربية

وفي 21 أبريل، فرضت بريطانيا عقوبات على خمسة مواطنين روس فيما يتعلق بالحكم على فلاديمير كارا مورزا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إن العقوبات شملت القاضية إيلينا لينسكايا ومحققان في قضية كارا مورزا وموظفان في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

بريطانيا الجيش الروسى الخارجية البريطانية لندن مدفيديف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مخالفة لإصدار 2019.. مفاجأة تقلب موازين عقوبة كهربا في عقوبة الانضباط

نجم الأهلي على أعتاب الرحيل للدوري التركي مقابل 2.5 مليون يورو

هل تسقط خطبة الجمعة يوم العيد.. وحكم أدائها ظهرا؟.. الأزهر يجيب

تحذير عاجل | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس يومي الأحد والأثنين

أحمد حسن: نجم الزمالك ينضم رسميا لبيراميدز

شاهد.. تعليق غير متوقع من الرئيس على حوار أحمد زاهر مع ابنته منى

الرجاء المغربي يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

مفاجأة بأول أيام العيد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 21 أبريل 2023

موضوعات متعلقة

المجر ترد على تصريح ستولتنبرج بشأن ضم أوكرانيا للحلف

بلينكن يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في السودان لمدة 72 ساعة

رغم الانتهاكات الإسرائيلية.. 120 ألف فلسطيني يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى

اتهام حاكم مصرف لبنان بالتزوير وغسل الأموال.. تفاصيل

دعوات ألمانية وفرنسية لوقف إطلاق النار فورًا بالسودان

زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب سواحل إندونيسيا

الجيش السوداني يسيطر على القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم

بيان عاجل لـ الخارجية بشأن عودة المصريين بالسودان عبر المعابر البرية

ترشيحاتنا

إنه جنوني.. تعليق مثير من كلوب على تحطيم محمد صلاح الأرقام القياسية

مفاجأة مدوية.. أمريكا تستعد للتخلي عن أوكرانيا قبل الهجوم المضاد

حكم صلاة الرجال مع النساء في الأعياد.. رأي الأزهر ودار الإفتاء

الكشف عن أغلى وأفخم سيارة صينية في التاريخ .. تفاصيل

ممشي أهل مصر يجذب المواطنين للاحتفال بالعيد

احم نفسك من أضرار الرنجة والفسيخ بـ 7 نصائح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برودة وحرارة ودفء| تفاصيل التقلبات الجوية.. ونصائح من الأرصاد للمواطنين في العيد

4 نصائح ضرورية يجب اتباعها خلال عيد الفطر.. تفاصيل

ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان 2023|شاهد

سفرة عيد الفطر.. طريقة عمل صينية السردين المقلي ومكرونة بالرنجة

فيديو

حقيقة زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان | فيديو

حالة الطقس في عيد الفطر 2023 | فيديو

مفاجأة في سعر الذهب واستقرار الدولار | فيديو

محمد رمضان يواجه هيفاء وهبي.. القائمة الكاملة لـ أفلام عيد الفطر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ