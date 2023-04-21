روسيا : بريطانيا تظل عدونا الأبدي حتى ندمرها

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، على العقوبات التي فرضتها لندن على المحققين الروس والقاضي الذي حكم على فلاديمير كارا مورزا، في قضية الخيانة وتشويه سمعة الجيش الروسي.

وقال مدفيديف: "تشكيل المحكمة الروسية، التي نظرت في قضايا الجرائم العظمي ضد مواطنينا، وقع تحت عقوبات بريطانيا، وقبل ذلك بقليل، كان سفير هذا البلد ينبح بشيء أمام مبنى المحكمة".

وأشار مدفيديف إلى أن “النقطة ليست في حالة محددة، ولكن هناك يقين مقدس أن هذه عقوبة رهيبة”.

تهديد بتدمير بريطانيا

وأضاف: “أنا لا أهتم بقراراتهم. كانت بريطانيا وستظل عدونا الأبدي. على أي حال، حتى تذهب جزيرتهم المتغطرسة والرطبة بشكل مثير للاشمئزاز إلى هاوية البحر من الموجة التي سيحدثها أحدث نظام أسلحة روسي”.

وفي 21 أبريل، فرضت بريطانيا عقوبات على خمسة مواطنين روس فيما يتعلق بالحكم على فلاديمير كارا مورزا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إن العقوبات شملت القاضية إيلينا لينسكايا ومحققان في قضية كارا مورزا وموظفان في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.