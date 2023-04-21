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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن علاقتها مع روسيا.. تحذيرات عاجلة من الخارجية الصينية إلى الدول الغربية

الصين روسيا
الصين روسيا

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين، اليوم الجمعة، إن العلاقات الصينية الروسية تطورت وشكلت نوعا جديدا من العلاقات بين القوى الكبرى على أساس من الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون متبادل المنفعة.

 

وأضاف وين في تصريحات صحفية لوكالة تاس الروسية تعليقا على خطاب وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يلين في جامعة جونز هوبكنز، أن الصين وروسيا تلتزمان دائما بمبادئ عدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم استهداف أطراف ثالثة.

 

وأشار إلى أن البلدان طورا نوعا جديدا من العلاقات بين القوى الكبرى على أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون متبادل المنفعة، لافتا إلى أنه ليس من حق أي دولة أجنبية التدخل في العلاقات الصينية الروسية.

 

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانت يلين، قد تحدثت يوم أمس الخميس في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وقالت إن شراكة الصين اللامحدودة ودعمها لـ روسيا هي علامة مقلقة على أن بكين ليست جادة بشأن إنهاء الصراع في أوكرانيا.

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