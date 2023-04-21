بيان غير مسؤول.. كوريا الشمالية توجه تهديدا حازما لدول مجموعة السبع

أدان وزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي اليوم، المحتوى المتعلق ببلاده للبيان المشترك لوزراء خارجية مجموعة السبع.

وقال تشوي، إن وزراء خارجية مجموعة السبع أصدروا بيانًا مشتركًا يتهمون كوريا الشمالية بشكل خبيث، مما يعني التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

وأضاف، ليس لمجموعة الدول السبع أي حق أو مؤهل على الإطلاق للإدلاء بملاحظات غير مسؤولة بشأن ممارسة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للسيادة المشروعة.

وأكد تسوى، أن كوريا الديمقراطية سوف ترد بقوة على أى عمل يحاول انتهاك سيادة كوريا الديمقراطية ومصالحها الأساسية.

وقد أصدر اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع بيانًا مشتركًا يدين إطلاق كوريا الشمالية المستمر للصواريخ الباليستية، مشيرًا إلى أنها لا تعترف بوضع كوريا الشمالية كقوة نووية.