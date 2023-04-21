توافد المواطنين إلى دسوق للاستمتاع برحلات النيل والمتنزهات في عيد الفطر ..صور

شهدت الحدائق بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، خاصة حديقة الأسرة والطفولة، توافد عدد كبير من أهالي محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، لقضاء أول أيام عيد الفطر 2023، إضافة توافد المئات على الميدان الإبراهيمي من القرى والمراكز المجاورة.



كما أقبل الأهالي على الرحلات النيلية بنهر النيل بدسوق للاستمتاع بجولة بنهر النيل فرع رشيد بالمراكب النيلية الثابتة والمتحركة والألعاب والأنشطة الترفيهية، والملاهي، ومراكب التنزه، وحديقة الحيوان، وفوتو سيشن، وسينما 9d، ومطاعم، وتوافر كل احتياجات المواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وتفقد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة، الحدائق بحضور نواب رئيس المدينة، محاسب وليد فاروق، ومحاسب فتحي يوسف، ومدير حديقة الأسرة والطفولة المحاسب محمد شعبان.

كما تفقد جميع أجنحة الحديقة والمراكب النيلية والألعاب الترفيهية، ونقاط الأمن، والإنقاذ النهري والمسطحات المائية.



وحذر رئيس مركز ومدينة دسوق، أصحاب المراكب النيلية من تحميلها للركاب أكثر من الحمولة المقررة حفاظاً على حياة المعيدين، موجهاً بسحب رخصة من يخالف ذلك، كما اطمأن من رواد الحديقة على دورها في توفير الخدمات، خاصة الأماكن الترفيهية للأطفال.

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