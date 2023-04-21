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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أدعية مكتوبة لشهر شوال .. لمحو الذنوب والخطايا

شهر شوال
شهر شوال

أدعية مكتوبة لشهر شوال، الدعاء يمحو الذنوب ويكفر الخطايا، كما أن للدعاء أجرا عظيما وثوابا كبيرا، وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الدعاء، فنقول في أدعية مكتوبة لشهر شوال:

-اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا هداية لا نرتد بعدها أبداً، وأسعدنا سعادةً لا نشقى بعدها أبداً، وأنزل علينا رحمتك يا رب العالمين.

-ربي أينما كان الهُدى فاجعله طريقي، وأينما كان الرضا فاجعلهُ رفيقي، وأينما كانت السعادة فاجعلها في قلبي.

-اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم شفائي ودوائي، فأنا العليل وأنت المداوي، وأنت ثقتي ورجائي، فأجعل حسن ظني بك شفائي.

-اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهمَّ إني أعوذ بعزتك لا إله ‏إلا أنت أن تضلّني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.

-رب لا تجعل أعيننا صغيرةً لا ترى إلا الدنيا، ولا تجعل قلوبنا ضيّقة لا تفكر إلا بالبشر، اللهمَّ اجعلنا أوسع نظراً وأرقى فكراً نرى الجنة ونعمل لها.

-اللهم اجمع أحبتي بكل من يحبون، وهوّن عليهم كل صعب، اللهم اجعل أيام أحبتي عيدا، ويومهم سعيدا، وعمرهم مديدا يا الله، واجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا.

-اللهم إني أسألك عيشةً نقية، وميتةَ سوية، ومرداً غير مخز ولا فاضح، يا رب أعطني بقدرِ نيتي فإني لا أنوي بأحد إلا خيراً، وارزقني أجمل ممّا أتمنى، وأكثر ممّا أتوقّع، وأفضل ممّا أدعو.

-اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ‏ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنّهُ لا يَغفر الذّنوب إلا أنت.

-اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك، اللهمَّ اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما تبقى.

أدعية شوال

أدعية شوال، لا تنتهي الأعمال الصالحة بانتهاء أيام الطاعة والبركة، فقد جعل الله لنا مواسم الطاعة ومضاعفة الأجر كثيرة، كي يتثنى للعبد اكتساب الحسنات في كل وقت، ومن الأعمال الصالحة أدعية شهر شوال والتي نقول فيها:

ويستحب أن نقول في أدعية شوال اللهم ارزقنا نجاحا في كل أمر، ونيلاً لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم، اللهم رضني بما قضيت لي وعافني فيما أبقيت حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت.

-اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم والقسوة، والغفلة والعلية، والذلة والمسكنة

ربّي بشرني بما يسرني، وكف عني ما يَضرّني، وثبت يقيني، وارزقني حلالاً يكفيني، وأبعد عنّي كل شيء يؤذيني.

اللهم إنا نسألك عملاً باراً، ورزقاً داراً، وعيشاً قاراً، اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحداً غيرك.

-اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذرياتنا، وتكلأنا بعين رعايتك، وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عمن سواك.

 

أدعية مكتوبة لشهر شوال أدعية شوال صيام الست البيض 6 أيام من شهر شوال

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