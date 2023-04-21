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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: أمريكا أرسلت لنا أسلحة أقل مما طلبه الجيش

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

أفادت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، نقلاً عن النائب الأوكراني، البرلمانية الأوكرانية، أولكساندرا أوستينوفا، بأن الولايات المتحدة أرسلت إلى أوكرانيا أسلحة أقل بكثير مما طلب القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني.

وقالت “فورين بوليسي”، إن "القوات المسلحة الأمريكية سلمت أقل بكثير مما طلبه القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني من البنتاجون".

يشار إلى أن المساعدة العسكرية لواشنطن تقل "شيئًا فشيئًا"، وأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تنفد من الأموال المخصصة لنقل الأسلحة إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلاً عن وثائق البنتاجون المسربة، بأن كمية الدبابات الغربية والأسلحة الأخرى المتوفرة لدي أوكرانيا ليست كافية لشن الهجوم المضاد، ومن غير المرجح أن تصل الشحنات التالية في الوقت المناسب لبدء الهجوم.

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وقالت “نيويورك تايمز”: “الإعلان عن وصول دبابات أبرامز إلى أوكرانيا بحلول الخريف يجعل أقوى سلاح أمريكي يقترب خطوة واحدة من الصراع. ولكن حتى لو وصلوا في وقت مبكر، فلن يكون لديهم وقت للوصول إلى ساحة المعركة في الوقت المناسب لبدء الهجوم المضاد الأوكراني”.

يذكر أن 140 دبابة من التي تم تسليمها لأوكرانيا هي دبابات تم تجديدها وتعود إلى الحقبة السوفيتية.

وأضافت الصحيفة: “اعتبارًا من 1 مارس، يقال إن أوكرانيا لديها أقل من 10000 قذيفة مدفعية أمريكية من عيار 155 ملم في المخزون ومن المتوقع أن تنفد منها في غضون أيام قليلة”.

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