ليلة السقوط الحلقة الاخيرة..هروب طارق لطفي والإعلان عن جزء ثان من المسلسل

اختتمت اليوم حلقات مسلسل " ليلة السقوط "المعروض على شاشات روتانا، وزاكروس، و lbc. حيث شهدت الحلقة تفاصيل التحرير الكامل لمنطقة الموصل من احتلال الدواعش، وكشفت خلال الأحداث التى اتسمت كلها بالأكشن لاول مره جنود حقيقين شاركوا فى تحرير الموصل وقدموا إعادة تصوير لأحداث حقيقيه خلالة عملية التحرير.



كذلك صورت الحلقة الأخيرة من مسلسل " ليلة السقوط " اجتماع فئات العراق المختلفه على قلب رجل واحد، فى عزاء الصحفى قيس الذى استشهد أثناء عملية التحرير ، ليقدم صورة حقيقية للشعب العراقى المتعاون،



وترك فريق العمل النهاية مفتوحه حيث هرب الذباح، طارق لطفى،خارح العراق ، وهربوا اموالهم إلى الخارج، ليتركوا توقعات لتقديم جزء ثانى.



يذكرأن مسلسل " ليلة السقوط " استغرق الإعداد له 3أعوام، مأخوذ من قصص حقيقية لفترة اقتحام داعش للعراق فى الفترة من 2014 وحتى 2017 ، من انتاج شركة بلاحدود لـ د. قيس الرضوانى،ومنتج منفذ محمد عشوب، تأليف الكاتب الكبير مجدى صابر

وشارك في مسلسل " ليلة السقوط " أكثرمن ١٣٠ فنان وفنانة من كل دول العالم منهم طارق لطفي واحمد صيام، ومن سوريا باسم ياخور و كنده حنا، ومن الأردن صبا مبارك، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية أبرزهم جواد الشكرجي وخليل إبراهيم وذوالفقار خضروريهام البياتي وبيداء المعتصم، واخراج ناجى طعمى، مستشار اعلامى دينا دياب.