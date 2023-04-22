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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اللواء خالد فودة يوزع عيدية على الأطفال بساحة العلم بمدينة طور سيناء

المحافظ يوزع عيديات
المحافظ يوزع عيديات

قرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، توزيع عيدية على جميع الأطفال المتواجدين بساحة العلم على كورنيش مدينة طور سيناء .


وقدم محافظ جنوب سيناء التهنئة لمواطني مدينة طور سيناء  المتواجدين بالساحة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
جاء ذلك مساء اليوم الجمعة، خلال حضور محافظ جنوب سيناء، أولى احتفالات المحافظة بعيد الفطر المبارك من ساحة العلم بمدينة طور سيناء، والتي نظمها فرع ثقافة جنوب سيناء ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وتحت إشراف الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، بحضور اللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وجمع غفير من مواطني مدينة الطور وروادها.

اللواء خالد فودة


وتضمنت فقرات الحفل عروض فنية مستوحاه من التراث السيناوي لفرقة تلقائيين أطفال طور سيناء، وفرقة تلقائيين كبار طور سيناء.
وكان شهد  اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم  الجمعة،  اولى احتفالات المحافظة بعيد الفطر المبارك، من ساحة العلم بمدينة طور سيناء، والتي ينظمها فرع ثقافة جنوب سيناء  ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وتحت إشراف الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي.
بحضور اللواء أحمد الاسكندراني،  السكرتير العام للمحافظة، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وجمع غفير من مواطني مدينة الطور وروادها.
وتضمنت فقرات الحفل عروض فنية مستوحاه من التراث السيناوي منها " يا فرحة، عم يا جمال، هلا بالغالي، العاشقين، وياليل" ، لفرقة تلقائيين اطفال طور سيناء، بقيادة الفنان علي عبد الفتاح د، عازف ايقاع، وعروض لفرقة تلقائيين كبار طور سيناء، بقيادة الفنانة سحر عيد.
كما تخللت الفقرات الإستعراضية فواصل لمواهب جنوب سيناء، بينهم   الموهبة فريال محدي، من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشاد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمواهب أبناء المحافظة، مؤكدا على دعمه الكامل لهذه المواهب، ووجه مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، بدعم جميع المواهب من أبناء المحافظة، وتدريبهم على يد متخصصين لتنمية هذه المواهب حتى تظهر للنور.
وقرر  المحافظ صرف مكافأة  مالية للمشاركين في العروض الفنية كعدية من المحافظ لهم.
 

فودة

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اللواء خالد فودة يوزع عيديات الفطر أطفال

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