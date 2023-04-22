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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في أول أيام عيد الفطر.. تزايد الإقبال على كورنيش الإسكندرية ليلا.. شاهد

تزايد إقبال المواطنين
تزايد إقبال المواطنين على كورنيش الإسكندرية

شهد كورنيش الإسكندرية إقبالاً متزايدًا من أهالي الإسكندرية والمحافظات المجاورة مساء أمس الجمعة، في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وشهدت الحركة المرورية سيولة مرورية ملحوظة في أغلب أنحاء المحافظة الساحلية، مع توقعات بزيادة أعداد المترددين على الإسكندرية خلال الأيام القادمة، مع عطلة عيد الفطر التي تمتد إلى يوم الثلاثاء.

أدى ملايين الإسكندرانية صلاة العيد في المساجد والساحات بنطاق محافظة الإسكندرية، والتي تبلغ ٣٦٣ مسجدا، و٥٣١ ساحة، منها مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل، وساحة مسجد سيدي المرسى أبو العباس.

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وخصصت المديرية إمام أساسي وإمام احتياطي لكل ساحة في حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطي بممارسة عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك.
وعقب الصلاة، تم توزيع الألعاب على الأطفال أمام بعض المساجد، وسط فرحة غامرة من الأطفال، والنساء والذين حرصن على أداء صلاة العيد.

وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنه قد ثبت رؤية هلال شهر شوال لعام 1444 من الهجرة، ولذلك يكون اليوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان ، وأن غدا الجمعة هو غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.
وقد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جاهزية جميع المساجد والساحات المحددة  لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بكافة أنحاء المحافظة، وأكد على أنه تم تكثيف حملات النظافة والتعقيم بالمساجد والساحات، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.
وأضاف محافظ الإسكندرية؛ أنه لا مجال لزيادة ساحات صلاة عيد الفطر المبارك عن العدد الذي تم اعتمادها من الوزارة، على أن يتم فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك.

وأكد محافظ الإسكندرية؛ على أن التنسيق مستمر ومتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الإسكندرية، وذلك لتسهيل قيام المواطنين بصلاة عيد الفطر المبارك.
من جانبه، قال الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف الإسكندرية، إن المساجد تزينت واتُخذت فيها كافة التدابير اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن وإقامة شعائر صلاة العيد، مشيدًا بالجهد المبذول بالمساجد والذي بدأ من تهيأتها واستعدادها تطهيرا وتعقيما وتنظيفا وثقافيا ودعويا ومجتمعيا على وجه فاق المتوقع وأعاد للأذهان وللقلوب رونق المساجد وروحانياتها.

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