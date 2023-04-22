لقاء سويدان تهنئ جهورها بعيد الفطر المبارك برفقة ابنتها

هنأت لقاء سويدان متابعيها وجمهورها بعيد الفطر المبارك بصورة جديدة لها برفقه بنتها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقي علي الصور قائلة:" عيد مبارك وكله خير وسعادة عليكم وعلي حبايبكم ربنا يحفظك ماشاء الله ولا قوة الا بالله".

قالت الفنانة لقاء سويدان في تصريح خاص لصدى البلد انها غير حزينة علي خسارتها في انتخابات نقابة المهنالتمثيلية.



وقالت لقاء سويدان:" الحمد لله قدر الله وما شاء فعل ؛ مش زعلانة وسعيدة بفوز علي السيد كاميلو والذي نجح بفارقأصوات بسيطة عنها.

أعرب دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن سعادته بالفوز في انتخابات نقابة المهن التمثيلية.