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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

صدى البلد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لمواجهة سيراميكا ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.


طلب أوسوريو المدير الفني لفريق لكرة الأول بالزمالك، تقريرا من الجهاز الطبي عن حالة اللاعبين المصابين على أمل الإستعانة بهم في مباراة سيراميكا.


أعلن الجهاز الإداري لفريق الزمالك عن غياب مصطفى شلبي جناح الأبيض عن لقاء سيراميكا في الدوري المصري، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.


وحصل شلبي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة المقاولون العرب التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 26 في الدوري المصري.
وكان مصطفى شلبي سجل الهدف الثاني لفريقه في لقاء المقاولون قبل أن يتم استبداله للإصابة في العضلة الضامة، ويشارك بدلا منه يوسف أسامة نبيه في الدقيقة 64.


موعد مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري
يستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى المصري.


القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا بالدورى المصرى، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
 

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