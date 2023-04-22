بفستان الاميرات.. درة تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة درة متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت درة في الصور بإطلالة متميزة وأنيقة، مرتدية فستانا قصيرا كفستان الأميرات، ومعتمدة على الماكياج الهادئ الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء على كتفيها.

وشاركت درة في الموسم الرمضاني هذا العام بمسلسل “الأجهر”،الذي يضم كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، ودرة، وسارة سلامة، وسيد رجب، وعمرو عبد الجليل، وأحمد صفوت، وناهد السباعى، ومصطفى أبو سريع، وأنوشكا، وأحمد مجدى، ومحمد جمعة، وندى بهجت، ومحمود قابيل، وعارفة عبد الرسول، ونور النبوى، وبدرية طلبة، ومحمد جمعة، ومحمد التاجى، ونهلة سلامة، وياسر الزنكلونى، ومحمد عبد الجواد، وعلاء عوض، وحمدى هيكل، وحسنى شتا، ومحمد خميس، وأحمد حبشى، وقصى الأمين، وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم النجمة وفاء عامر، وأشرف عبد الغفور، وخالد زكى، وباسم مغنية، ورابى عمرو سعد، وآخرون.

وهو من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) للمنتج صادق أنور الصباح، ومن تأليف ورشة ملوك المكونة من محمد فوزى وأحمد بكر وأحمد حلبة وأحمد عيد، وإخراج ياسر سامى.