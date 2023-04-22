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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

للتوعية بأضرار المخدرات.. أنشطة متنوعة لصندوق الإدمان داخل الحدائق في عيد الفطر

صدى البلد

يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فى تنفيذ الأنشطة التوعوية بالحدائق العامة بالمحافظات المختلفة لرفع وعى الأطفال من زوار الحدائق بأضرار المخدرات والتدخين وتعاطى وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة، تتضمن الرسم وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال، كذلك عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم، وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان، ويستمر تنفيذ الأنشطة التوعوية بالحديقة طوال أيام عيد الفطر  المبارك للعام الثانى على التوالى.

وتتضمن الأنشطة التوعوية التى ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ورش حكى للأطفال من زوار الحدائق خلال تواجدهم مع أسرهم، حيث يتم تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة، كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعض عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان، وأيضا تنفيذ أنشطة رياضية وألعاب تفكير مختلفة تتناسب مع كل مرحلة عمرية، تستهدف أيضا إبراز الآثار السلبية لتعاطى المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة عن المخدرات.

كما تتضمن مبادرة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تنفيذ أنشطة مختلفة  بأساليب إبداعية  تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة وتوزيع البلالين وهدايا للأطفال مرتبطة بأضرار التدخين والإدمان منها لعبة "السلم والدخان" التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع الوصول، ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة  ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح  بعكس من يدخن.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بتكثيف البرامج التوعوية للأطفال عن أضرار التدخين، وتنفيذ أنشطة ثقافية ورياضية تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال وبشكل جذاب بالتعاون مع الجهات المعنية، كذلك تنفيذ برامج توعوية للشباب والفئات المختلفة لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان.

كما تستهدف المبادرة تستهدف أيضا إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي  وكيفية تواصل الأسرة مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان مجانًا وفي سرية تامة.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة  وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار  تنفيذ البرامج التوعوية للمراحل العمرية المختلفة خلال أيام عيد الفطر  المبارك.

وأوضح أن تنفيذ الأنشطة التوعوية بالحدائق العامة والمناطق المطورة، يأتي ضمن مجموعة المبادرات التي يطلقها  الصندوق بشكل مستمر لتنفيذ العديد من المبادرات للوقاية من الإدمان. 

وأشار إلى أنه سبق أن تم إطلاق العديد من البرامج التوعوية مثل مهرجان "الأسرة والطفل" فى المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" مثل الأسمرات والمحروسة وبشاير الخير وحدائق أكتوبر،  وكذلك في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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الإدمان صندوق مكافحة علاج التعاطى زوار الحدائق

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