مراكز شباب الشرقية تحتفل مع المواطنين بعيد الفطر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية إستغلال أيام العطلات والإجازات الرسمية لفتح مراكز الشباب والنوادي الإجتماعية والمكتبات العامة أمام طلاب المدارس والجامعة والشباب لإستثمار أوقات فراغهم وممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم في كافة المجالات الإستفادة من طاقاتهم الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع.

أشاد محافظ الشرقية بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار " العيد احلى بمراكز شباب مصر " لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بها ضمن خطتها لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى قيام مراكز الشباب بمختلف قري مراكز ومدن المحافظة بفتح أبوابها لإستقبال المواطنين خلال اجازة عيد الفطر المبارك تنفيذاً للمبادرة التي أطلقتها الوزارة تحت شعار العيد أحلى بمراكز شباب مصر " وذلك لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مراكز شباب المحافظة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين للإستفادة من الأنشطة التي تقدمها مراكز الشباب والتي شملت فقرات ترويحية وفنية وإستعراضية وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية بجانب الأنشطة الثقافية والفنية والإجتماعية المقدمة للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.