الرئيس الأمريكي يعلن ولاية تكساس منطقة كارثة كبرى

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، عن وقوع “كارثة كبري” في ولاية تكساس وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي على مستوى الولاية في المناطق المتضررة من عاصفة شتوية شديدة استمرت من 30 يناير إلى 2 فبراير 2023.

وقال البيت الأبيض في بيان، "أعلن الرئيس جو بايدن اليوم عن وقوع كارثة طبيعية كبرى في ولاية تكساس وأمر بمساعدة فدرالية لدعم جهود التعافي على مستوى الولاية والمحلية في المناطق المتضررة من عاصفة شتوية شديدة من 30 يناير إلى 2 فبراير 2023".

وأوضح البيان أنه “سيتم تقديم المساعدة الفيدرالية لكل من إدارة الولاية والإدارة المحلية والمنظمات غير الهادفة للربح لإصلاح وبناء البنية التحتية المتضررة”.

على الرغم من أن بايدن وافق على المساعدة الفيدرالية بعد فترة طويلة من وقوع الكارثة، إلا أن الجمهوري جريج أبوت، حاكم ولاية تكساس، فعل ذلك في 4 فبراير، وفقًا لوثيقة نُشرت على الموقع الإلكتروني لحاكم تكساس.

ولم يكشف البيت الأبيض، عن أسباب هذا الاعتراف المتأخر بوقوع “كارثة كبري” في ولاية تكساس.