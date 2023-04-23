الطفل الذي يبدأ بالصراخ هو الفائز| مهرجان غريب من نوعه.. اعرف القصة

بعد توقف لأربع سنوات بسبب جائحة كورونا، عاد من جديد مهرجان سومو بكاء الأطفال وهو مهرجان من نوع خاص باليابان ويتواجه فيه عشرات الأطفال اليابانيين وهم يبكون، فيما يُعتقد أن البكاء يحسّن من صحتهم .

على الجانب الآخر قد يشارك في المهرجان 64 طفلاً، على ما ذكرت الجهة المنظمة.

وفي هذا المهرجان وفقا لصحيفة الديلي ميل، قد يتنافس الطفلان في كل جولة وذلك بزيّ رياضة السومو،قد يقوم أبائهم يرفعهما ليتواجها على حلبة لهذه الرياضة في معبد سينسوجي الواقع في العاصمة طوكيو.

يتنافس في هذا المهرجان، الطفلان في كل جولة وذلك بزيّ رياضة السومو، وقد يحاول كلا من أعضاء فريق المهرجان، وهم يرتدون أقنعة "أوني"، جعل كلا من الطفلين يبكيان، وقد يفوز ذلك الطفل الذي يبدأ بالصراخ أ