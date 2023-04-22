عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

دورة رمضانية للنساء| القومي للمرأة: كرة القدم ليست حكرا على الرجال

صدى البلد

حدث هو الأبرز والأهم فى شهر رمضان الكريم، لطالما عهدنا وجود الدورات الرمضانية للرجال فى كل أحيائنا البسيطة لكننا هذا العام نقف أمام تحقيق حلم جديد وخطوة لم تحدث من قبل وهي وجود دورة رمضانية نسائية في منطقة شعبية وحضور جماهيري لافت.

 

وتوجد الكثيرات من لاعبات كرة القدم المحترفات فى الأندية المختلفة، ولكن لم نجد لاعبات فى الشوارع البسيطة وفى الدورات الرمضانية حتى كسرت لاعبات قرية ميت الخولى بمنية النصر بمحافظة الدقهلية تلك العادات وتمردن عليها وأقمن دورة رمضانية نسائية ناجحة حظيت بإعجاب وفخر نساء ورجال مصر .

الدورة فتحت الباب لدخول الفتيات لكرة القدم

وأعربت الحقوقية نهاد أبو القمصان عن سعادتها بهذه الدورة الرمضانية النسائية التى فتحت الباب لدخول الفتيات لهذه اللعبة التي ظلت لسنوات طويلة حكرًا على الرجال.

وعلقت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على منشور على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يرصد الحدث بالصور قائلة" ايه الحلاوة دى،برافو".

أمنيات بوجود بطولات للاعبات كرة القدم في مصر 


قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضوة المجلس القومي للمرأة إنها تشجع الرياضة وأن الناس زمان كانت تلعب في الشوارع وهناك دور كبير لمراكز الشباب والرياضة في إخراج النجوم.

وأضافت رانيا يحيى أنها تشجع كرة القدم النسائية وأن بنتها تلعب كرة القدم وتتمنى أن تصبح أكثر انتشارا في كل الأندية ومراكز الشباب مساواة بالرجال.

وتمنت أن يكون هناك بطولات مثل بطولة الدوري والكاس للنساء لأنها رياضة لا تقتصر على الرجال فقط ، وأعربت عن سعادتها بتنظيم دورة رمضانية لكرة القدم النسائية في الأماكن الشعبية والساحات وتنتشر بين النساء .

وأكدت على ضرورة تشجيع أولادنا على هذه الرياضة، ونغير الموروث الثقافي والتفكير الراسخ أن كرة القدم للرجال فقط.

 

 

FB_IMG_1682115225294
FB_IMG_1682115225294
FB_IMG_1682115227518
FB_IMG_1682115227518
FB_IMG_1682115233914
FB_IMG_1682115233914
FB_IMG_1682115231735
FB_IMG_1682115231735
FB_IMG_1682115236441
FB_IMG_1682115236441
الدورات الرمضانية دورة رمضانية نسائية لاعبات كرة القدم كرة القدم لاعبات كرة القومى للمرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ كهربا بإجراء جديد عقب قرار لجنة الانظباط.. ماذا فعلت؟

على غرار قضية بوسمان .. مفاجأة قوية في أزمة غرامة كهربا والزمالك

رئيس الزمالك الجديد.. المفاضلة بين 2 أبرزهم نجل مرتضى منصور | تفاصيل

الاعتداء على سائحة فرنسية.. تحريات الأمن تفضح جريمة مخيم ابن الصحراء| النص الكامل

بيان عاجل للقوات المسلحة السودانية بخصوص إجلاء رعايا عدد من الدول الأجنبية

تردد القناة المصرية المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والرجاء المغربي

تصدر التريند بسبب منى زكي.. سعر صادم لـ جمبري الفراولة

الاتفاق تم .. برشلونة يحسم صفقة سوبر من ليفربول

موضوعات متعلقة

تحت الوصاية.. هل ينجح في تغيير واقع مأساوي لملايين الأمهات؟

دراما واقعية وعمل فنى صادق.. مايا مرسي تشيد بـ مسلسل تحت الوصاية

ترشيحاتنا

في العيد.. القومية للأنفاق: الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة

فوضى واضطراب.. الكشف عن انهيار تام للعلاقات بين الشعب الفرنسي وماكرون

بعد إعلان روسيا.. القوات البيلاروسية تختتم تدريباتها على الأسلحة النووية قبل نشرها

الزمالك اليوم.. الكشف عن الرئيس الجديد وعودة أبوجبل مرفوضة وحقيقة الانسحاب من السوبر

دورة رمضانية للنساء| القومي للمرأة: كرة القدم ليست حكرا على الرجال

في رحلة البحث عن التوابل.. قصة اكتشاف البرازيل وإبادة السكان الأصليين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذبحة في الأنفيلد.. ليفربول يضحي بـ 10 لاعبين بينهم صلاح

هذا يحدث لجسمك عند وضع قشور الّليمون مع الماء | نتيجة تدهشك

تصيب بأمراض نفسية خطيرة .. عادة شائعة فى العيد نفعلها يوميا

بالدولار..أغنى شاب في مصر يثير الجدل بعيدية عيد الفطر من عائلة والده

فيديو

أزمة مجتمعية.. هل ينجح مسلسل تحت الوصاية في تغيير الواقع؟

زلازل مدمرة تهز العالم خلال أيام.. تحذير جديد من العالم الهولندي

لن تصدق .. الرنجة تحمى من أمراض خطيرة| فيديو جراف

التليفزيون وقع وعاصفة .. لوسي تكشف عن مواقف الجن معها بسبب المداح 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ