أساقفة المنيا يهنئون المحافظ والقيادات الأمنية بعيد الفطر المبارك

زار أصحاب النيافة الأنبا جوارجيوس أسقف إيبارشية مطاي والأنبا أغاثون أسقف إيبارشية مغاغة والعدوة والأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا والأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص، والأنبا فام أسقف شرق المنيا، وبرفقتهم وفود من كهنة وأراخنة الإيبارشيات أمس مبنى محافظة المنيا وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كان في استقبال أصحاب النيافة والوفود المرافقة الدكتور محمد محمود أبو زيد محافظ المنيا والدكتور عصام الدين صادق رئيس جامعة المحافظة ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار أصحاب النيافة والوفود الكنسية مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء هشام عبد الواحد مدير الأمن وقيادات المديرية.

وزار نيافة الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح وتوابعها وبرفقته وفدا من كهنة وأراخنة الإيبارشية، مبنى محافظة الشرقية وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كان في استقبال نيافته والوفد المرافق له الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

ثم توجه الوفد لمديرية الأمن لتهنئة وشكر قيادات الداخلية بالمحافظه وعلى رأسهم اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقيه الذي استقبلهم ومعه القيادات الأمنية بالمحافظة.

وزار صاحبا النيافة الأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو بأسوان وبرفقتهما وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية ورهبان الدير أمس مبنى محافظة أسوان وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كان في استقبال نيافتهما والوفد المرافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار صاحبا النيافة والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء مجدي سالم مدير الأمن وقيادات المديرية، وكذلك زاروا مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية، حيث قدموا التهنئة لقياداتها بالعيد.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ أيام بعيد القيامة وتحديدا في التاسع عشر من أبريل الجاري وهو أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق، ويليه فترة الخامسين المقدسة والتى تصلي فيه الكنيسة بالطقس الفريحي، واستخدام الألحان الكنسية المفرحة في كافة الصلوات، وهى الفترة الوحيدة في العام التى لا يكون فيها اي صيام للكنيسة ابتهاجا بقيامة السيد المسيح.