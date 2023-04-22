موقعتش من المرجيحة | والد ضحية ملاهي طهطا يكشف مفاجأة عن وفاتها

"انا بنتي ماتت في حضني بنتي موقعتش من فوق أي لعبة من الألعاب انا بنتي كانت بين دراعتي وفي حضني"، بهذه الكلمات بدأ عبدالموجود شومان، حديثه مع موقع صدى البلد، موضحًا أن طفلته نسمة البالغة من العُمر 9 سنوات، لم تقع من أعلى أرجوحة بملاهي شهيرة بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وأكد والد التلميذة بالصف الرابع الابتدائي، أن طفلته لم تقع من أعلى أي لعبة من ألعاب الملاهي بأول أيام عيد الفطر المُبارك بل كانت سليمة وتلهو بكامل صحتها وطاقتها؛ حتى وقت خروجهم من ملاهي شهير بمركز طهطا، وشعرت صغيرته بإرهاق شديد وصعوبة في التنفس.

ولفظت ابنة قرية شطورة بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، انفاسها الأخيرة في حضن والدها وبين ذراعيه، ليرى الاب نجلته وهي تقضي اخر لحظاتها بالحياة بين يديه وهي تواجه الموت بمفردها في حضنه، حتى لاقت وجه ربها بعد إن قضت اول أيام عيد الفطر المُبارك بين والديها في ملاهي بعد لهوها مع أقرانهم.

وأشارت ابنة عم الطفلة المتوفية أن الطفلة كان لها شقيقة تكبرها بعدة سنوات وتوفيت بسكتة قلبية مثلها، وبعد عدة أعوام تواجه هذه الأسرة ذات الموقف وهو فُراق طفلتهم إثر إصابتها بسكتة قلبية مفاجئة بعد أن قضت أول أيام عيد الفطر المُبارك في ملاهي شهير بمركز طهطا مع والديها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما لقيت طفلة في نهاية العقد الأول من العُمر، مصرعها؛ إثر سقوطها من أعلى أرجوحة بملاهي شهير في محافظة سوهاج، بأول أيام عيد الفطر المُبارك، أثناء تنزهها بصحبة والديها في مدينة سوهاج، لتتشح قرية شطورة بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج بالسواد حزنًا عليها.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده مصرع الطفلة (نسمة عبدالموجود- 9 سنوات- وتُقيم بقرية شطورة)؛ إثر سقوطها من أعلى أرجوحة بملاهي شهيرة في سوهاج.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال والديها، تبين أن الطفلة نسمة عبدالموجود، البالغة من العُمر 9 سنوات، قد لقيت مصرعها عقب سقوطها من أعلى أرجوحة بملاهي شهير في مدينة سوهاج، وهي من ابناء قرية شطورة بمركز طهطا شمالي المحافظة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات؛ والتي أمرت بدفن جثمان الطفلة.