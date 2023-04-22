عصام السقا: حبيت تفاصيل شخصية نعيم في جعفر العمدة

كشف الفنان عصام السقا، كواليس وتفاصيل مشاركته في مسلسل " جعفر العمدة" الذي تم عرضه في رمضان الماضي.

وقال عصام السقا في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة "، :" تلقيت مكالمة من المخرج محمد سامي ورشحني لشخصية نعيم في المسلسل ".

وأضاف:" حبيت تفاصيل شخصية نعيم عندما سمعتها من المخرج محمد سامي ".

وتابع عصام السقا:" قرأت الـ30 حلقة وذاكرت الشخصية بشكل كبير ، وظهرت حالة من الجدل عن حقيقة شخصية نعيم".

واكمل السقا:" شخصية نعيم جدعة محب لعائلته بشكل كبير "، مضيفا:" تكوين الشخصية محير جدا وكان من الضروري ان يشك الجمهور في نعيم في بعض اللحظات ".