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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عصام السقا: حبيت تفاصيل شخصية نعيم في جعفر العمدة

عصام السقا
عصام السقا

كشف الفنان عصام السقا، كواليس وتفاصيل مشاركته في مسلسل " جعفر العمدة" الذي تم عرضه في رمضان الماضي.

 

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وقال عصام السقا في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة "، :"   تلقيت مكالمة من المخرج محمد سامي ورشحني لشخصية نعيم في المسلسل ".

 

 وأضاف:" حبيت تفاصيل شخصية نعيم عندما سمعتها من المخرج محمد سامي ".

 

 وتابع عصام السقا:" قرأت الـ30 حلقة وذاكرت الشخصية بشكل كبير ، وظهرت حالة من الجدل  عن حقيقة شخصية نعيم".

 

 واكمل السقا:" شخصية نعيم جدعة محب لعائلته بشكل كبير "، مضيفا:" تكوين الشخصية محير جدا وكان من الضروري ان يشك الجمهور في نعيم في بعض اللحظات ".

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