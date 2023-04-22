من الجامع الأزرق.. السفير الألماني بالقاهرة يهنئ المصريين بعيد الفطر

هنّأ السفير الألماني بالقاهرة، فرانك هارتمان المصريين بعيد الفطر المبارك، متمنيًا للجميع عيد فطر سعيد ملئ بالبهجة والتضامن.

وفي مقطع فيديو نشرته صفحة السفارة الألمانية بالقاهرة، قال السفير الألماني : “ نحن هنا في الجامع الأزرق بالقاهرة القديمة، وهو من أجمل المساجد من العصر المملوكي”.

وأضاف هارتمان أن الجامع الأزرق من أجمل المساجد الموجودة في القاهرة منذ العصور المملوكي، قائلا : “أنا سعيد بوجودي هنا”، مشيرًا إلى أن المسجد قد تم ترميمه في السنوات الأخيرة بدعم من مؤسسة الآغاخان للثقافة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.