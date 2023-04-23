عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تعتزم إطلاق تطبيق للمذكرات اليومية على هواتف آيفون

آبل تعتزم إطلاق تطبيق
آبل تعتزم إطلاق تطبيق للمذكرات اليومية

كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية تعمل على إطلاق تطبيق لليوميات لمستخدمي هواتف آيفون مع نظام تشغيلها الجديد iOS 17 ، وذلك من أجل مساعدة المستخدمين على تتبع حياتهم اليومية بشكل أفضل. 

 

وبحسب تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال فإن تطبيق المذكرات اليومية القادم من آبل يحمل الاسم الرمزي Jurassic ، وسيسمح للمستخدمين بتجميع أنشطتهم اليومية، وذلك كجزء من جهود الشركة في مجال تكنولوجيا الصحة العقلية والبدنية.   

 

وفقا للتقرير فإن تطبيق المذكرات اليومية سيوفر تكاملاً أكثر إحكامًا مع بقية تطبيقات آبل، كما سيوفر القدرة على تحليل السلوك لتحديد ما يشبه اليوم العادي ، بما في ذلك الصحة والموقع والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية وأحداث التقويم و"ما إذا كان يومًا معينًا متضمنًا شيء خارج عن المألوف ". 

 

وتقول وول ستريت جورنال إن التطبيق "مُعد للعمل مع جميع هواتف آيفون التي ستتوافق مع نظام التشغيل القادم iOS 17، ولكن ليس من المعروف إذا كانت آبل ستوفر التطبيق على أجهزتها الأخرى، أم أنه سيكون مخصصا لهواتف آيفون فقط. 

 

وتفرض بعض تطبيقات المذكرت اليومية رسومًا على الاشتراكات مقابل ميزات إضافية، كما من المؤكد أن دخول آبل في مجال تطبيقات المذكرت اليومية سيثير قلق صانعي هذه التطبيقات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ كهربا بإجراء جديد عقب قرار لجنة الانظباط.. ماذا فعلت؟

رئيس الزمالك الجديد.. المفاضلة بين 2 أبرزهم نجل مرتضى منصور | تفاصيل

هذا اللاعب إضافة لخط الوسط.. «ميدو» يُعلّق على فوز الأهلي أمام الرجاء

خالد الغندور يعلن رحيل نجم الزمالك عن الفريق

بعد هزيمة الأهلي للرجاء | خالد الغندور يوجه رسالة لجماهير المارد الأحمر

تعليق مثير من أحمد حسن على هدف الأهلي الثاني في الرجاء

لحظة بلحظة .. مباراة الأهلي ضد الرجاء في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

هرم رابع على بعد أمتار من “ثلاثي الجيزة”.. تكلف نصف مليار دولار ويضم 100 ألف قطعة أثرية

ترشيحاتنا

اتحاد السلة يوافق على طلب الأهلي والاتحاد السكندري باستقدام حكام أجانب لنهائي الدوري

إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم في بني سويف

تظاهرة جديدة احتجاجا على إصلاح النظام القضائي في إسرائيل

حقيقة إنتاج جزء ثان من مسلسل جعفر العمدة.. محمد رمضان يوضح

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 23 أبريل 2023 مهنياً وصحياً وعاطفياً

التحكيم سيئ.. نبيل الحلفاوي يعلق على مباراة الأهلي والرجاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم النهاية الحزينة.. منى زكي وعمر شريف يرقصان في كواليس تحت الوصاية

فرحة حزينة .. طفلة أبكت الملايين في أول أيام العيد | من هي؟

بعد العباية.. صور وضعت سارة سلامة فى مأزق

مفاجأة لـ البلوجر سارة محمد هتخلى نظرها يرجع لها

فيديو

من البلكونة .. فيديو يثير السخرية لرجل يلقي بالأموال فوق رؤوس المارة

الزلزال هو البداية.. مخاوف من كارثة عالمية في المتوسط| فيديو

أزمة مجتمعية.. هل ينجح مسلسل تحت الوصاية في تغيير الواقع؟

زلازل مدمرة تهز العالم خلال أيام.. تحذير جديد من العالم الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ