آبل تعتزم إطلاق تطبيق للمذكرات اليومية على هواتف آيفون

كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية تعمل على إطلاق تطبيق لليوميات لمستخدمي هواتف آيفون مع نظام تشغيلها الجديد iOS 17 ، وذلك من أجل مساعدة المستخدمين على تتبع حياتهم اليومية بشكل أفضل.

وبحسب تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال فإن تطبيق المذكرات اليومية القادم من آبل يحمل الاسم الرمزي Jurassic ، وسيسمح للمستخدمين بتجميع أنشطتهم اليومية، وذلك كجزء من جهود الشركة في مجال تكنولوجيا الصحة العقلية والبدنية.

وفقا للتقرير فإن تطبيق المذكرات اليومية سيوفر تكاملاً أكثر إحكامًا مع بقية تطبيقات آبل، كما سيوفر القدرة على تحليل السلوك لتحديد ما يشبه اليوم العادي ، بما في ذلك الصحة والموقع والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية وأحداث التقويم و"ما إذا كان يومًا معينًا متضمنًا شيء خارج عن المألوف ".

وتقول وول ستريت جورنال إن التطبيق "مُعد للعمل مع جميع هواتف آيفون التي ستتوافق مع نظام التشغيل القادم iOS 17، ولكن ليس من المعروف إذا كانت آبل ستوفر التطبيق على أجهزتها الأخرى، أم أنه سيكون مخصصا لهواتف آيفون فقط.

وتفرض بعض تطبيقات المذكرت اليومية رسومًا على الاشتراكات مقابل ميزات إضافية، كما من المؤكد أن دخول آبل في مجال تطبيقات المذكرت اليومية سيثير قلق صانعي هذه التطبيقات.