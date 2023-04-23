هدية العيد .. أفضل هواتف ذكية بمواصفات جبارة في 2023

يبحث الكثير من الأشخاص عن هدايا قيمة لذويهم وأحبائهم في الأعياد، وتعتبر الهواتف الذكية من فئة فلاجشيب واحدة من أكثر الهدايا القيمة التي يمكن شرائها في العيد ، هذا بالإضافة إلى أن هواتف الفلاجشيب من أندرويد أرخص من أسعار هواتف آيفون الأحدث iPhone 14، الأمر الذي يجعلها خيارا جيدا للشراء.

وذكر موقع GizChina عدد من أفضل هواتف أندرويد من الفئة الرائدة “فلاجشيب” والتي تعد الأفضل للشراء في 2023 ، ومنها :

هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra

ويمتلك شاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X قياس 6.8 بوصة، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2، مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بدقة عرض +HDR10، وميزة Always-on display، وكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 200 ميجابيكسل، وأخرى بعدسة periscope دقة 10 ميجابيكسل، وثالثة للتقريب دقة 10 ميجابكسل، والأخيرة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل .

ويعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، ويقترن بذاكرة وصول عشوائية سعة 8 و 12 جيجا بايت رام مع ذاكرة تخزين داخلية 256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت، وبطارية قوية سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي.

هاتف شاومي Xiaomi 13 Ultra

ويحتوي على شاشة من نوع AMOLED قياس 6.73 بوصة، وبدقة 3200×1440 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ تردده 120 هرتز، وكاميرا خلفية ثلاثية جميعها بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر سوني من نوع IMX868، وميزة OIS، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5X بسعة 12 و 16 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 بسعة 256 و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت، وبطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 90 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

هاتف وان بلس OnePlus 11



وجاء بشاشة من نوع Samsung E4 AMOLED، وقياس 6.7 بوصة مع جودة عرض +QHD مع معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وكاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل مزود بنظام التثبيت البصري OIS وعدسة ultrawide بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 32 ميجابكسل، وأمامية بدقة 16 ميجابكسل.



ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي مع ما يصل لـ 16 جيجا بايت رام وما يصل إلى 512 جيجا بايت، مع 4 سنوات من إصدارات نظام التشغيل المستقبلية و 5 سنوات من تصحيحات الأمان، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي 100 وات، مع ومنفذ للشحن من نوع USB-C.