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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على المسرح .. محمود سعد يستضيف منى زكي في لقاء مفتوح

محمود سعد - منى زكي
محمود سعد - منى زكي

يستضيف الإعلامي محمود سعد، النجمة منى زكي، في لقاء مفتوح على المسرح بعد النجاح الكبير الذي حققته بمسلسل “تحت الوصاية”.

وجاء الترويج للقاء من خلال منشور على الفيسبوك جاء به الاتي: احتفلوا معانا بالنجمة منى زكي ..وأول لقاء جماهيري مع الأستاذ محمود سعد .. فقط على مسرح SoldOut-كامل العدد مباشرة وبعد النجاح الكبير في مسلسل 'تحت الوصاية' ومشوار منى زكي الحافل".

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وتابعوا: “حيجيلكم الفرصة تقابلوها وتناقشوها على مسرحنا قريب جدا.. للتفاصيل وحجز التذاكر تابعونا”.

يذكر أن شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل “تحت الوصاية” العديد من الأحداث المشوقة، حيث تحالف صالح مع بحرية دمياط ضد منى زكي، وطالبوا بتفتيش المركب للبحث عنها، وخرجت كي تواجههم وهجموا عليها وقاموا بحرق المركب تماماً.

ذهبت منى زكي، كي تأخذ البطاقة الجديدة لكنه رفض بعد تصوير واقعة حريق المركب، وظهورها بها، ومن ثم قررت أن تغادر وتذهب إلى مدينة أخرى للبحث عن فرصة جديدة، ولكن يتم ضبطها في لجنة تفتيش والقبض عليها وتوجيه التهم لها.

وحكمت المحكمة على منى زكي بالسجن سنة مع النفاذ تطبيقًا للقانون في حالتها.

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