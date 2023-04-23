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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحضور وزيرة الثقافة.. عرض «طيب وأمير» على مسرح ميامي الليلة

صدى البلد

عرضت مساء أمس “مسرحية طيب وأمير” بطولة الفنان هشام إسماعيل وعمرو رمزى وتامر فرج على مسرح ميامى فى وسط البلد بحضور وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني والمخرج خالد جلال. 

وكتب الفنان تامر فرج عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" الحمدلله تم بنجاح اول يوم عرض لمسرحية #طيب_وأمير على مسرح ميامى بوسط البلد بحضور  الدكتوره نيفين الكيلاني وزيرة الثقافه والدكتور خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفنى للمسرح والصديق العزيز استاذ ياسر الطوبجى مدير فرقة المسرح الكوميدى ان شاءالله منتظرين تشريفكم يوميا الساعه ٨ مساءا هتنبسطوا جدا".

 

ويقوم ببطولة مسرحية "طيب وأمير" الفنان هشام إسماعيل وتامر فرج وعمرو رمزى وهي من تراث نجيب الريحاني وبديع خيري، كتابة أحمد الملواني، ومن إخراج محمد جبر، وتحت إشراف مدير المسرح الكوميدي ياسر الطبجي، ومن إنتاج البيت الفني للمسرح، ويشارك في البطولة تامر فرج وعمرو رمزى. 

وشهد هذا العرض عديد من الاعتذارات إلى أن استقر فريق العمل على الأبطال هشام إسماعيل وعمرو رمزى.  

دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقاف مسرحية طيب وأمير نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الفنان هشام إسماعيل ياسر الطوبجي المخرج خالد جلال هشام اسماعيل قطاع الانتاج الثقافي

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