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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملوش علاقة بفيلم نبيلة عبيد.. نهال عنبر تدخل تصوير "الملاحات"

نهال عنبر
نهال عنبر

أكدت الفنانة نهال عنبر أنها تستعد خلال الفترة القادمة لتصوير فيلم جديد بعنوان الملاحات مع المؤلف محمد ناير.

وأضافت نهال فى تصريح خاص لصدى البلد أن الفيلم ليس له علاقة بفيلم الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد وعزت العلايلي وسعيد صالح، وأن هذا الفيلم فكرته مختلفة تماما عن فكرة فيلم الصبر فى الملاحات.

وعن مشاركتها فى العيد بفيلم يوم 13 أكدت نهال عنبر عن سعادتها للمشاركة فى هذا العمل خاصة وأنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن على رأسهم شريف منير وأحمد داوود وجومانا مراد وأخرون.

وتابعت نهال أن الفيلم بالنسبة لها تجربة جديدة لكونه فيلم رعب بتقنية الـ3d، متمنيا أن يحقق نجاحا كبيرا خلال موسم عيد الفطر.
 

نهال عنبر تشارك فى الكتيبة 101

أكدت الفنانة نهال عنبر سعادتها بالمشاركة فى مسلسل “ الكتيبة 101” ، والذى يعرض خلال شهر رمضان الكريم عبر مجموعة قنوات ON  ، وقناة المحور . 

 

وقالت نهال عنبر فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : سعيدة وفخورة بمشاركتي فى مسلسل الكتيبة 101 ، حيث أجسد داخل الاحداث شخصية رئيس قطاع الاخبار بالتليفزيون المصري ، وتتميز بقوة الشخصية والقدرة الفائقة فى الادارة داخل عملها ، ولكنها فى الوقت ذاته أم حنونة للغاية وتعشق نجلها.

 

 وتابعت نهال عنبر قائلة : دوري ممتد عبر الحلقات وليس ضيف شرف ، ولكن لو كنت سأظهر فى مشهد واحد فقط ، كنت سارحب واوافق على الفور إيضاً . 

 

وتضيف نهال عنبر : وجود تلك النوعية من الاعمال فى غاية الاهمية خاصة ، كما نسرد من خلالها قصص الابطال الذين ضحوا بارواحهم في سبيل الوطن .

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