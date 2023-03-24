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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نهال عنبر: دوري فى الكتيبة 101 ممتد..ولو عرض عليا مشهد واحد هوافقIخاص

نهال عنبر
نهال عنبر

أكدت الفنانة نهال عنبر سعادتها بالمشاركة فى مسلسل “ الكتيبة 101” ، والذى يعرض خلال شهر رمضان الكريم عبر مجموعة قنوات ON  ، وقناة المحور . 

وقالت نهال عنبر فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : سعيدة وفخورة بمشاركتي فى مسلسل الكتيبة 101 ، حيث أجسد داخل الاحداث شخصية رئيس قطاع الاخبار بالتليفزيون المصري ، وتتميز بقوة الشخصية والقدرة الفائقة فى الادارة داخل عملها ، ولكنها فى الوقت ذاته أم حنونة للغاية وتعشق نجلها. 

وتابعت نهال عنبر قائلة : دوري ممتد عبر الحلقات وليس ضيف شرف ، ولكن لو كنت سأظهر فى مشهد واحد فقط ، كنت سارحب واوافق على الفور إيضاً . 

وتضيف نهال عنبر : وجود تلك النوعية من الاعمال فى غاية الاهمية خاصة ، كما نسرد من خلالها قصص الابطال الذين ضحوا بارواحهم في سبيل الوطن .

الفنانة نهال عنبر 

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أبطال مسلسل الكتيبة 101

 يشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب عمرو يوسف، آسر ياسين، وهم كل من فتحي عبدالوهاب، والفنان أحمد صلاح حسني كضيف شرف، والنجمة وفاء عامر وعدد كبير من النجوم، من إخراج محمد سلامة، وتأليف إياد صالح. 

أحداث مسلسل الكتيبة 101 

ويتناول مسلسل الكتيبة 101، بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في العريش وسيناء، وسيرة الشهداء العطرة الذين جادوا بأرواحهم للدفاع عن أمن مصر وسلامتها، تلبية للقسم الذي أقسموه على أنفسهم. 

 

نهال عنبر خالد الصاوي وفاء عامر بوسي شلبي محمد سلام الفنانة نهال عنبر

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