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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

علامات قبول الصيام والطاعات في رمضان

صدى البلد

بعد كل طاعة وعبادة يكون المسلم في حيرة من أمره هل قبلت طاعته أم ردت عليه ، هل رضي الله عنه واعتقه من النار أم غير ذلك.. انتهي شهر رمضان المعظم فاز فيه من فاز وخسر فيه من خسر ، فهنيئا لمن فاز برضا الله عز وجل وسيشعر بذلك ومن خسر وتكاسل عن الطاعة فسيشعر بمرارة ذلك.. ولكن ماهي علامات قبول الطاعة .

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك علامات تدل على أن الله تقبل من الإنسان صيامه وهى أنه عز وجل جعله من الصائمين وأقامه ووفقه ويسر له العبادة.

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وأضاف "عثمان" خلال  إجابته عن سؤال «كيف يشعر الإنسان أن الله تقبل منه صيامه هل هناك علامات تبرهن ان الله تقبل منه الصيام؟»، أن كون الله عز وجل أقامك فهو يريدك فطالما يسر لك العبادة فسيتقبلها منك ولا يرد خائبا عن ذلك، وكان أحد الصالحين يقول ( الطاعة بعد الطاعة علامة قبول الطاعة) فإذا ما رأى الإنسان بعد شهر رمضان أن الله تعالى شرح صدره للاستمرار فى الطاعة وأداء العبادة ومداومة على قراءة القرآن فليعلم أن الله عز وجل قبل صيامه.

أكد الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن علامات قبول الصيام بعد انقضاء شهر رمضان المبارك هى توفيق الله للعبد للمداومة على الطاعة.

وأضاف أمين الفتوى خلال فتوى له أن توفيق الله للعبد للمداومة على الطاعة بعد شهر رمضان المبارك دليل على أنه سبحانه تقبلها.

وتابع: "كان أحد الصالحين يقول "الطاعة بعد الطاعة علامة قبول للطاعة"، فإذا ما رأى الإنسان بعد شهر رمضان أن الله تعالى شرح صدره للاستمرار فى الطاعة وأداء العبادة ومداومة على قراءة القرآن فليعلم أن الله عز وجل قَبِل صيامه".

كيف أعلم أن الله قبل طاعتي

قال الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك علامات إذا تحققت يجب على أي شخص أن يعلم جيدًا أن الله عز وجل تقبل عمله.

وأضاف عويضة خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ردا على أسئلة الجمهور ، أن من أبرز هذه العلامات هي كون الفعل أو العمل الذي قام به الإنسان حدث بالفعل وحقق نتائجه الطيبة، إلى جانب استمرارية هذا العمل، خاصة أن الله عز وجل إذا أراد عدم تقبله فإن هذا العمل لن يستمر.

وأشار إلى أنه كلما استمر الإنسان في العبادات مثل المواظبة على الصلاة وغيرها من العبادات، فإنها إشارات على قبول هذه العبادات، خاصة أن الاستمرار في العبادة من شروط قبول العمل الصالح.

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10 علامات تؤكد قبول الطاعة
بعد كل طاعة وعبادة سواءً كانت عمرة ، حج ، صيام – صلاة – صدقة، أي عمل صالح كلنا يردد هتاف علي رضي الله عنه يقول: (ليت شعري، من المقبول فنهنيه، ومن المحروم فنعزيه) ، وبعد كل طاعة نردد أيضًا قول ابن مسعود رضي الله عنه : (أيها المقبول هنيئًا لك، أيها المردود جبر الله مصيبتك).
عدم الرجوع إلى الذنب بعد الطاعة

فإن الرجوع إلى الذنب علامة مقت وخسران , قال يحي بن معاذ :" من استغفر بلسانه وقلبه على المعصية معقود , وعزمه أن يرجع إلى المعصية بعد الشهر ويعود , فصومه عليه مردود , وباب القبول في وجهه مسدود ".
- الوجل من عدم قبول العمل

فالله غني عن طاعاتنا وعباداتنا، قال عز وجل ـ:(وَمَن يَشْكُرْ فَإنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ)

التوفيق إلى أعمال صالحة بعدها

إن علامة قبول الطاعة أن يوفق العبد لطاعة بعدها، وإن من علامات قبول الحسنة: فعل الحسنة بعدها

10 علامات تؤكد قبول الطاعة كيف أعلم أن الله قبل طاعتي

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