بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعادل 2-2 مع تروا في الدوري الفرنسي

انتهت مباراة نانت وتروا، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من بطولة الدوري الفرنسي.

تقدم نيكولاس بالويس بالهدف الأول لفريق نانت في الدقيقة 26، ثم تعادل ماما بالدي لفريق تروا في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.

وأضاف ويلسون أوديبرت الهدف الثاني لتروا في الدقيقة 90+2، قبل أن يتعادل جويساند لفريق نانت في الدقيقة 90+6.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري مصطفى محمد في المباراة كاملة مع فريق نانت.

نانت ضد تروا

وبهذه النتيجة، يحتل فريق نانت المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة، بينما يأتي فريق تروا في المركز الثامن عشر برصيد 22 نقطة.