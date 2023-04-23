وزير خارجية قطر يشكر السعودية على إجلاء مواطنيه من السودان إلى جدة

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً، اليوم الاحد، من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر.



وتبادل الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



كما هنّأ بن فرحان، الوزير، بمناسبة نجاح عملية إجلاء المواطنين السعوديين، وعددٍ من مواطني الدول الشقيقة والصديقة، من جمهورية السودان إلى المملكة، معربا عن شكره على إجلاء عددٍ من المواطنين القطريين إلى جانب أشقائهم من الدول الأخرى.

كما بحث الوزيران الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين، وتهدئة التوترات المتصاعدة في عددٍ من المواقع الحيوية داخل السودان.