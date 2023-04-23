بيان مهم من الخارجية التونسية بشأن السودان

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج، عن متابعتها عن كثب، وعلى مدار الساعة، أوضاع الجالية التونسية المقيمة بجمهورية السودان، من خلال “خلية الأزمة” التي تم تشكيلها للغرض، وبالتنسيق والتعاون مع سفارة تونس بالخرطوم، والتي قامت باتّخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة للتحضير لعملية إجلاء الجالية التونسية، انطلاقا من يوم غد الإثنين.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنّه تمّ الاتّصال بكافة أفراد الجالية وضبط قائمة إسمية في الراغبين في الإجلاء، وإعلامهم بالمكان والساعة المحددتين؛ لتأمين نقلهم.

كما نشرت السفارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "Facebook" كلّ التفاصيل الخاصّة بعملية الاجلاء، ووضعت على ذمة أفراد الجالية، أرقاما للتواصل معهم، داعية إياهم توخي أقصى درجات الحيطة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ التنسيق جار ومتواصل مع وزارة الدفاع الوطني للقيام بعملية الإجلاء وتأمين كافة الظروف المناسبة لعودة أبناء الجالية التونسية إلى أرض الوطن.

وأوضحت الوزارة أنّها وجّهت بعثتيْها الدبلوماسيتين بكلّ من الخرطوم والقاهرة، للقيام بالاتّصالات اللازمة، وتوفير كافة الإمكانيات والوسائل لتأمين عملية الإجلاء في أحسن الظروف.