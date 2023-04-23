أبطال مسلسل جعفر العمدة يكشفون مشقة كواليس العمل .. فيديو

استضاف برنامج "واحد من الناس" أبطال مسلسل "جعفر العمدة" للكشف عن كواليس المسلسل الذي نال إعجاب الكثير من المشاهدين خلال شهر رمضان المبارك.

ومن جهتها، قالت "جوري بكر"، إنها كانت تشعر بالخوف في الحقيقة عند قيامها بهذا المشهد أمام الفنانة هالة صدقي، لأنها كانت تقوم بالدور كأنه شخصيتها الحقيقة.

وأوضحت جوري بكر: "جوزي ابتدى يخاف مني، بعد دوري، وزواجي من شوقي داخل مسلسل جعفر العمدة".

وأضافت، “أنا متزوجة حديثا، ومن قبل البدء في العمل على تصوير المسلسل”، مؤكدة: “زواجي كان عن حب، وزوجي الآن يعمل في الإمارات”.

ومن جهته، روى الفنان عصام السقا، كيف تعامل مع شخصية "نعيم" في مسلسل "جعفر العمدة" الذي نال إعجاب الكثير من المشاهدين خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف "عصام السقا" أنه تعامل مع شخصية نعيم في المسلسل على أنها شخصية وفيه تحب عائلتها وتساعد في كافة الأشياء التي تخص العائلة، مشيراً إلى أن تكوين الشخصية كان محيرا بعض الشيء بالنسبة له؛ لعدة أسباب، فكان لا بد وأن يشعر المشاهدين بالشكوك تجاه شخصية “نعيم”؛ لكي تنجح الشخصية أمام الجمهور.

وأوضح أن يوم مشهد واقعة ضرب “سيد” أخو جعفر العمدة، تم بعد بروفة استمرت لـ 9 ساعات متواصلة، و8 ساعات لكي يتم تصويره.

وواصل الفنان عصام السقا، "كافحت كثيرا في حياتي، وعملت بائع جرائد أمام مسرح الزعيم، وأيضا عملت في سوبر ماركت، والعديد من الوظائف، ومنذ الدراسة بمعهد الخدمة الاجتماعية؛ عملت لكي أتمكن من الصرف على نفسي".

وأشار الفنان عصام السقا، إلى أن مسلسل جعفر العمدة، يعد نقلة كبيرة في مشواره الفني.