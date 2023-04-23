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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية ضمن أفضل الجامعات المصرية في التصنيف الأسباني ويبومتركس

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

أعلن  الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية إختيار جامعة المنوفية ضمن أفضل الجامعات المصرية في تصنيف الجامعات الأسباني  ويبومتركس والذي يدرج  ١٤ جامعة مصرية داخل التصيف من بين أكثر  من 100 جامعة مصرية حكومية وخاصة واهلية ،زوضعها التصنيف في مركز متقدم علي مستوي الجامعات العالمية.  

وأوضح القاصد أن تصنيف ويبومتركس  هو نظام لتقييم الجامعات العالمية حيث يغطي أكثر من 22000 جامعة ، مشيرا إلي ان هذا التصنيف  يصدر في أسبانيا  عن المجلس العالي للبحث العلمي ،وهو تقييم نصف سنوي، يعتمد على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية وفقا  لعدة معايير هي  "الحجم - الإشارة إلى الأبحاث - الأثر العام".

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ويهدف  هذا  التقييم إلي  تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على الإنترنت وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح "

وأكد رئيس الجامعة أهمية البحث العلمي و النشر الدولي مشيرا إلي  أنه تم نشر 24781 بحثا لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالمجلات العلمية  العالمية  خلال الفترة الماضية ،منهم 18399 بحثا مشتركا و  6382 بحثا فرديا  مضيفا أنه تم نشر  240 بحثا  خلال  شهر مارس الماضي.

وأشار  الدكتور أحمد القاصد  إلي أن جامعة المنوفية تدعم البحث العلمي والباحثين وتدعو الباحثين من أعضاء  هيئة  التدريس والهيئة المعاونة إلي  نشر المزيد من الأبحاث العلمية في المجلات و الدوريات العالمية إلي جانب نشجيج الباحثين بالجامعة علي عمل الأبحاث الجماعية المشتركة في التخصصات المختلفة للوصول إلي  أفضل النتائج العلمية التي تخدم البحث العلمي والمجتمع.

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