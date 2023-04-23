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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: تقديم مساعدات مالية لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة للأسر الأولى بالرعاية

مشروعات جمعية الاورمان
مشروعات جمعية الاورمان

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، حرصه على التواصل الدائم والتعاون الوثيق مع كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، لدعم وتنمية الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من أجل بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار  عادل درغام مدير جمعية الأورمان، إلى أنه خلال شهر إبريل الجارى تم تقديم مساعدات مالية لعدد (150) مستفيد من الشباب والمرأة المعيلة بقيمة اجمالية تقدر بـ (مليون و500 ألف جنيه ) لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، بهدف توفير مصدر رزق دائم لهم يساعدهم على متطلبات الحياة اليومية وتحسين مستوى المعيشة لتلك الأسر وتحقيق التنمية المجتمعية لهم.

وأوضح أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والمستهدفة بالتنسيق الكامل مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال إعداد أبحاث اجتماعية وميدانية لوصول الدعم لمستحقيه.

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وأكد محافظ المنوفية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تعاون مستمر ودائم مع كافة منظمات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم للحالات الإنسانية والأولى بالرعاية ، مثمناً الدور الرائد والبارز لجمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع ، فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

حياة كريمة التضامن الاجتماعي المشروعات الصغيرة جمعية الاورمان المنوفية تنمية المشروعات

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