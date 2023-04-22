صحة المنوفية : إجتماع لغرفة الأزمات لمتابعة إنتظام العمل بالإدارات المختلفة ثاني أيام العيد

انعقدت اليوم غرفة الأزمات المركزية بديوان عام مديرية الصحة في محافظة المنوفية برئاسة الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، وبحضور مديري الإدارات المعنية الوقائي ، العلاجي ، الرعاية الأساسية ، الطوارئ ، الصيدلة ، المعامل ، التمريض ، المستلزمات ، الأغذية لمتابعة سير العمل في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

تم تفقد إنتظام سير العمل بالوحدات الصحية والمستشفيات والانضباط الإداري بها ومتابعة العيادات المتنقلة التي تقدم خدمات المبادرات الرئاسية وإستمرار العمل لتقديم الخدمات للمواطنين ، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتدويرها بما يتناسب مع احتياجات كل مستشفى وإدارة والتأكد إن اسطوانات الأكسجين ممتلئة بالإضافة لتوافر أدوية الطوارئ وتوافر أرصدة بنك الدم ومتابعة سلامة سلاسل التبريد وتوافر المستلزمات والامصال وبيان الإبلاغ عن الأمراض المعدية وكافة الأحداث المتعلقة بالصحة العامة .

كما تم متابعة معدلات الاشغال بالعناية والحضانات والقسم الداخلي وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمستشفيات والمتابعة على مدار الساعة مع غرف إدارة الأزمات بالإدارات الصحية.