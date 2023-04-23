صحة المنوفية: غلق 18 منشأه غذائية وإعدام 339 كيلو أغذية لعدم صلاحيتها

شنت مديرية الصحة في محافظة المنوفية، حملة للمرور على المنشآت الغذائية برئاسة الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية ، وبحضور كل من الدكتور محمد العسكري مدير إدارة الطب الوقائي ، والدكتورة إيناس مفيد مدير إدارة الأغذية.

وتم المرور على عدد (٦٠) منشأه غذائية ، مستوفى منها عدد (٢٢) منشأه غذائية ، وغير مستوفى عدد ( ٣٨) منشأه غذائية.

كما تم تحرير عدد ( ٥١) محضر طبقاً للقرار رقم٩٧ لسنه ٦٧ لعدم حمل شهادات صحية ، وتم تحرير عدد (٣٨) محضر طبقاً للقرار رقم ٩٦ لسنه ٦٧ لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.

كما تقرر تشغيل عدد (١) منشأه صحية لوجود خطر داهم على الصحه العامة ، وتم مخاطبة الجهات المعنية للغلق الإدارى لعدد( ١٨) منشأه غذائية لعدم وجود رخصة ، وتم إعدام (٣٣٩) كيلو أغذية مختلفة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمى ، وتم ضبط (١٠٥) كيلو دواجن مجمدة ودواجن متبله للشك في الصلاحية.