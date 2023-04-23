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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنوفية: غلق 18 منشأه غذائية وإعدام 339 كيلو أغذية لعدم صلاحيتها

حملة علي المنشآت
حملة علي المنشآت الغذائية في المنوفية

شنت مديرية الصحة في محافظة المنوفية، حملة للمرور على المنشآت الغذائية برئاسة الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية ، وبحضور كل من الدكتور محمد العسكري مدير إدارة الطب الوقائي ، والدكتورة إيناس مفيد مدير إدارة الأغذية.

وتم المرور على عدد (٦٠) منشأه غذائية ، مستوفى منها عدد (٢٢) منشأه غذائية ، وغير مستوفى عدد ( ٣٨) منشأه غذائية.

كما تم تحرير عدد ( ٥١) محضر طبقاً للقرار رقم٩٧ لسنه ٦٧ لعدم حمل شهادات صحية ، وتم تحرير عدد (٣٨) محضر طبقاً للقرار رقم ٩٦ لسنه ٦٧ لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.

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كما تقرر تشغيل عدد (١) منشأه صحية لوجود خطر داهم على الصحه العامة ، وتم مخاطبة الجهات المعنية للغلق الإدارى لعدد( ١٨) منشأه غذائية لعدم وجود رخصة ، وتم إعدام (٣٣٩) كيلو أغذية مختلفة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمى ، وتم ضبط (١٠٥) كيلو دواجن مجمدة ودواجن متبله للشك في الصلاحية.

 

المنوفية عيد الفطر محافظة المنوفية مديرية الصحة منشآة صحية صحة المنوفية الطب الوقائي

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