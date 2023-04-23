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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راندا البحيرى لـ عبلة كامل: وحشتينى يا أجمل ممثلة وإنسانة

راندا البحيرى
راندا البحيرى

نشرت الفنانة راندا البحيري تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام توجه فيه رسالة إلى الفنانة عبلة كاملة فى عيد الفطر خاصة أنهما اشتركا سويا فى مسلسل سلسال الدم  

وقالت راندا البحيري : “وحشتينى يا اجمل ممثلة وإنسانة.. عيد سعيد عليكى حبيبتى”. 

راندا البحيري 

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل اعتزال الفنانة عبلة كامل للفن، وحقيقة إصابتها بسرطان الثدي وعلاجها في إحدى المستشفيات.

وتابع أشرف زكي خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامجها “VIP” المذاع على شاشة “هي”: أعوذ بالله مافيش الكلام ده، الفنانة الكبيرة عبلة كامل زي الفل، وبتواصل معاها وبنقعد نتكلم ونهزر ونضحك، وهي صديقة عزيزة وعظيمة وبنعتبر نفسنا أكتر من إخوه.

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وأضاف أشرف زكي: عبلة أخدت قرار أنها تبتعد، تواصلت معها وقت مهرجان الدراما أنا ودكتور يحيى الفخراني، وهي رفضت، ولو تعبانة أكيد كانت قالتلي، وقولتلها ترجع عشان خاطري قالتلي مش حابة وخاطرك على عيني.

واستكمل حديثه: هي خدت قرارا وهي من زمان عندها قناعات في حياتها من أيام المعهد، مش متحفظة ولا حاجة، بس هي مبتقولش أمسك فيا، هي فترة وممكن ترجع، وليس لدينا ما نخفيه.

كما كشف حقيقة ابتعادها بسبب وفاة الفنان محمود الجندي طليقها، وقال أشرف زكي: لا محصلش، ولكن عندها قناعات في حياتها أو أشياء خاصة بعيلتها ممكن عشان كدا تقرر تبتعد، وليها أفكارها.

وتابع: مرة كانت واخده قرار أنها مش هتكمل مسلسل، وروحت لها المسلسل في مدينة الإنتاج الإعلامي، وقولتلها القرار ده ممكن يضرك، قالتلي إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا.

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