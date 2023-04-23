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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: غير قادرين على إرسال اللوازم الطبية للسودان بسبب توقف المطارات

أرشيفية
أرشيفية

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إنها غير قادرة على إرسال المزيد من اللوازم الطبية للسودان بسبب توقف المطارات، مشيرة إلى أن المستشفيات في السودان تحتاج إلى مستلزمات التشغيل الأساسية، مثل الوقود والمياه والكهرباء.
وأكدت المنظمة العالمية على ضرورة توسيع نطاق نهج رعاية الإصابات الشديدة، لافته إلى أن المستشفيات بحاجة إلى دعم عاجل يتمثل في توفر أطقم رعاية صحية يمكن الدفع بها ونشرها، فضلاً عن تزويدها بالإمدادات اللازمة لعلاج الإصابات.
في وقت سابق اليوم، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، أنه يجب عدم استهداف المرافق الصحية والعاملين والمرضى في السودان جراء أعمال العنف المستمرة.
وأضاف أن المنظمة وثقت عدة هجمات مميتة استهدفت المؤسسات الصحية، مشدداً على ضرورة وقف ذلك.
كما قال إنه "لا ينبغي أن يكون مقدمو الرعاية ومن يحتاجون لها هدفا للهجمات في السودان".
ومنذ بدء القتال في السودان قبل تسعة أيام، وقع 14 هجوماً على مؤسسات صحية، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 2.
وكانت نقابة أطباء السودان قد أعلنت، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات إلى 264 قتيلاً من المدنيين، وإصابة 1543.
وقالت اللجنة في بيان نشرته على صفحتها بفيسبوك، إن هناك الكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

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