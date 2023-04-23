مساء الورد.. أحدث ظهور لـ خالد سليم عبر إنستجرام| شاهد

شارك الفنان خالد سليم، صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، عبر خاصية “ستوري”.

وظهر خالد سليم في الصورة، بـ “لوك شتوي”، ونالت إعجاب الكثير من متابعيه.

وعلق خالد سلم على الصورة: “مساء الورد”.

كشف الفنان خالد سليم، تفاصيل تعرضه لأزمة نفسية بسبب مرضه وزيادة وزنه، خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع عبر قناة "أون إي" قائلا إن وزنه زاد لـ 132 كيلو بسبب اصابته بورم في الأحبال الصوتية، وكان يأخذ كورتيزون كعلاج.

وتابع خالد سليم: وزنى زاد وبقيت شبه البالونة، وبدأ الكارهون والجمهور التنمر عليّ، حتى الأصدقاء، لكن بعشم حتى أصبت بحالة نفسية سيئة، وكنت كاره نفسي، وحتى اللبس ماكنش بييجي على مقاسي".