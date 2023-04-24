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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نوع نادر من مرض السكري|تفاصيل مهمة

مرض السكري
مرض السكري

يُعرف أيضًا LADA أو داء السكري المناعي الذاتي الكامن لدى البالغين باسم 
يعتبر مرض السكري من النوع 1.5 أو ما يعرف  بـ داء السكري المناعي الذاتي الكامن لدى البالغين  من الأنواع النادرة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص.

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LADA هو مرض السكري من أمراض المناعة الذاتية مثل مرض السكري من النوع 1، يحدث ذلك عندما تهاجم الأجسام المضادة في الجسم خلايا البنكرياس التي تصنع الأنسولين، "يعتقد العديد من الباحثين أن LADA ، الذي يُطلق عليه أحيانًا داء السكري من النوع 1.5 ، هو نوع فرعي من مرض السكري من النوع 1 ، بينما لا يتعرف عليه آخرون ككيان منفصل. 
يعتقد باحثون آخرون أن مرض السكري يحدث في سلسلة متصلة ، حيث يقع LADA بين النوع 1 والنوع 2 من مرض السكري ، "يقول الخبراء في MayoClinic، غالبًا ما يتم تشخيص الأشخاص المصابين بـ LADA بشكل خاطئ بمرض السكري من النوع 2 لأن أعراض هذا السكري تظهر فوق سن الثلاثين.
يتم رؤية LADA في الغالب في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30-35 عامًا
بحكم التعريف ، LADA هو مرض السكري للبالغين، تحدد جمعية علم المناعة لمرض السكري (IDS) LADA تحت ثلاثة معايير: على أساس العمر الذي يزيد عن 30 عامًا ، لا يوجد اعتماد على الأنسولين لمدة 6 أشهر على الأقل بعد التشخيص الأولي والأجسام المضادة الإيجابية لخلايا بيتا.
أعراض LADA
أولئك الذين يعانون من LADA تظهر عليهم علامات مثل التبول - الحالة التي يتبول فيها الجسم أكثر من المعتاد ، العطاش - حالة العطش المفرط ، التبول الليلي - الحاجة إلى الاستيقاظ في الليل بشكل متكرر للتبول ، والتعب ، والتغيرات البصرية ، والوخز في القدمين يعتبر فقدان الوزن علامة كلاسيكية أخرى على LADA ، كما أن وجود تاريخ من انخفاض الوزن عند الولادة هو عامل خطر قوي لهذه الحالة. وفقًا لدراسة فقدان الوزن ، فإن مؤشر كتلة الجسم المنخفض هو معيار لاكتشاف ثلاثة أرباع حالات LADA.
كيف يمكن إدارة LADA؟
على الرغم من أنه مشابه لمرض السكري من النوع 1 ، إلا أن الأعراض في LADA تستغرق وقتًا لتتقدم نظرًا لأن الشخص قد لا يحتاج إلى أدوية لمدة تصل إلى ستة أشهر،  في البداية يمكن إدارة LADA من خلال اتخاذ خيارات نمط حياة صحية مثل اتباع نظام غذائي جيد وممارسة الرياضة والأدوية ، ولكن تدريجيًا عندما تتفاقم الأعراض ، قد يحتاج المرء إلى حقن الأنسولين.
ما هي الاختبارات التي يجب على الأشخاص الذين يعانون من LADA إجراؤها بانتظام؟
يجب على الأشخاص الذين يعانون من LADA فحص مستوى الجلوكوز في الدم بانتظام من خلال الاختبارات الحالية لمرض السكري ، وبصرف النظر عن هذا يجب على هؤلاء المرضى التحقق من ملف الدهون ، ومعدل الترشيح الكبيبي ، والكرياتينين في الدم ، والألبومين ، والاعتلال العصبي المحيطي ، واعتلال الشبكية.
يظهر LADA في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا لأن الأعراض تستغرق وقتًا لتظهر، غالبًا ما يتم تشخيص LADA خطأ على أنه مرض السكري من النوع 2، "إذا تم تشخيص إصابتك بمرض السكري من النوع 2 وكنت نحيفًا ونشطًا بدنيًا أو فقدت وزنك مؤخرًا دون بذل مجهود ، فتحدث مع طبيبك حول ما إذا كان علاجك الحالي لا يزال هو الأفضل بالنسبة لك .
المصدر: timesofindia

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