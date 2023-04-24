غناء وطرب في السعودية| تركي آل الشيخ يطلق "جولة المملكة 2023".. موعد خاص مع هؤلاء النجوم

السعودية تعلن عن خطتها الترفيهية لشهر مايو المقبل

تركي آل الشيخ يطلق فعاليات "جولة المملكة 2023" لأربعة شهور قادمة

أحمد حلمي وبيومي فؤاد وأصالة في ليالي ترفيهية في المملكة

جميع مناطق المملكة تشع بنجوم الفن والمسرح في هذا الموعد

تشهد المملكة العربية السعودية طفرة على كل المستويات الترفيهية ومن بينها الفن، وذلك عقب الجهود والطاقات والفكر الذي يقدمه المستشار تركى آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ، الذى نجح وبجدارة منذ أن تولى للهيئة العامة للرياضة وتعضيد العلاقات المشتركة بين الدول العربية .

وتماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تأسست الهيئة العامة للترفيه لتقوم على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع في كل مناطق السعودية، لاثراء الحياة ورسم البهجة، ولتقوم على تحفيز دور القطاع الخاص فى بناء وتنمية نشاطات الترفيه.

وخلال هذه الفترة شهدت صناعة الدراما والسينما العربية طفرة على كافة الأصعدة عقب تولى آل الشيخ رئاسة الهيئة العامة للترفيه فى السعودية، وذلك بعد نجاحه الكبير فى احداث تغييرات عديدة وطفرة فى الرياضة العربية عامة والسعودية بشكل خاص، أعلن آل الشيخ، إطلاق فعاليات "جولة المملكة 2023" في مايو القادم .

جدول زاخر بالفعاليات



وتضم الفعاليات نجومًا سعوديين وعرب، إضافة إلى عدد من شباب المملكة، يشاركون في حزمة من المسرحيات والحفلات الغنائية التي تقام بجميع مناطق المملكة، بالتعاون مع هيئة الموسيقى، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وبرنامج جودة الحياة، وروح السعودية.



ويتضمن دليل فعاليات الجولة التي تشهدها مناطق المملكة خلال الفترة مايو - سبتمبر هذا العام مجموعة من الحفلات الطربية التي يحييها فنان العرب محمد عبده، إضافةً إلى عدد من الليالي الغنائية التي يشارك بها كل من: رابح صقر، وأصالة، وخالد عبدالرحمن، وفهد الكبيسي، وعايض، وأصيل أبوبكر، وزينة عماد، وعدد من الفنانين المميزين من مختلف أنحاء المملكة والخليج والعالم العربي.



وتضم الجولة عددًا من المسرحيات المميزة باستعراض مجموعة من الفنون الأدائية والتعبيرات والإيماءات؛ لتجسيد مشاهد كوميدية فريدة ومنح الجمهور تجربة مميزة بفوريتها التي تجعلهم يتقاسمون ترفيه اللحظة ويعيشون أجواءً استثنائية في مسارح المملكة التي تستضيف مجموعة أعمال مسرحية، من أبرزها: مسرحية الطيارة، وذات اللايكات، ومسرحية مسفر الرئيس التنفيذي، إضافة إلى شقة لندن، وحتى لا يطير الدكان، وغرفة 13، والحرب العالمية السادسة، وهادي فالنتاين، وميمو، وقابل للنشر، والمحترمين، وتو ذا موون.

وتجمع مسرحيات جولة المملكة 2023 أفضل رموز المسرح على مستوى العالم العربي، حيث تضم الفنان أحمد حلمي، وبيومي فؤاد، وأحمد العونان، وهدى حسين، وعبدالمجيد الرهيدي، وطارق العلي، وعدد من النجوم الذين يشاركون جمهور المملكة أفضل اللحظات والأوقات خلال الأشهر القادمة .



ويمكن للمهتمين الاطلاع على تفاصيل الجولة عبر الرابط: https://enjoy.sa/media/oy0lkv3j/kingdom-tour.pdf.

وتتميز فعاليات جولة المملكة بارتباطها برغبات المجتمع التي تلبيها الهيئة العامة للترفيه من خلال مشاريعها في مجالات الألعاب والتسوق والمطاعم والمقاهي وعدد من الأنشطة الترفيهية، عبر مشاريع تسهم في استدامتها وتعزز خياراتها المحلية بطابع عالمي فريد.