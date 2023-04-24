عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيارات مجهزة طبيا بمعبر أرقين للتعامل مع أي طارئ لعودة المصريين من السودان

معبر أرقين
معبر أرقين

قالت قناة إكسترا نيوز عبر مراسلها في معبر أرقين الحدودي مع السودان، إن الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، ستشهد عودة عدد كبير من المصريين ربما يبلغ الـ1000 مصري إلى أرض الوطن.

 

وأضافت القناة أن هناك مجموعة من المصريين في انتظار وصولهم إلى المعبر تمهيدا لدخولهم إلى مصر، مؤكدة أن هناك تضافر لكل جهود الدولة المصرية داخل المعبر استعدادا لعبور المصريين.

 

وتابعت أن هناك عددا من السيارات المجهزة طبيا تصل معبر أرقين للتعامل مع أي طارئ لعودة المصريين من السودان، إذا استدعي الأمر ذلك، خاصة أنهم عائدون من مناطق اشتباكات وربما  يكون هناك أي تأثير سلبي لأي مصري أو غيره نتيجة الاشتباكات، وتم التنسيق لنقل المصابين إن وجدوا إلى مستشفى أسوان أو والتعامل مع أي طارئ سريعا، عن طريق العربات الطبية المجهزة.

أرقين السودان المصريين عبور المصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهز فلوسك الأربعاء.. أعلى فائدة على شهادات الادخار بجميع البنوك

بعد مرتضى منصور.. من هو رئيس الزمالك الجديد؟| بروفايل

هدية الحكومة لأصحاب المعاشات.. زيادة 6% في المخصصات المالية بالموازنة الجديدة |تفاصيل

أخبار الأهلي.. كاف يصدم الأحمر قبل مواجهة الرجاء.. وشرط لخوض السوبر أمام الزمالك

رعدية على هذه الأماكن.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات اليوم

قنبلة الموسم.. إعلامي: رمضان صبحي يرافق نجمي الأهلي للدوري السعودي

بأمر الرئيس.. زيادة الدعم المخصص للإسكان الاجتماعي لـ10.2 مليار جنيه بمعدل نمو 31.5%

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

ترشيحاتنا

الأزمة مثارة.. موقف الشناوي من المشاركة في السوبر بعد إيقافه 3 مباريات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

بيان عاجل من السفارة الليبية في الخرطوم بشأن إجلاء رعاياها

الحكومة تدعم برامج الحماية الاجتماعية بنصف تريليون جنيه في الموازنة الجديدة.. تفاصيل

نوع نادر من مرض السكري|تفاصيل مهمة

غناء وطرب في السعودية| تركي آل الشيخ يطلق "جولة المملكة 2023".. موعد خاص مع هؤلاء النجوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنذر بكارثة.. ظاهرة صادمة في جبال الألب

بعد عودتهما… 10 صور أثارت الجدل لـ نسرين طافش وزوجها

بفستان مكشوف.. هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة

دمية ضخمة تقتحم مباراة كرة قدم وتثير الرعب في البرازيل.. شاهد

فيديو

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

أزمة كبيرة تنتظر الأهلي في المغرب قبل مواجهة الرجاء بسبب الوداد.. فيديوجراف

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

أكلة شهيرة في العيد.. فوائد في الترمس تجعلك لا تستغني عنه أبدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

اﻟﻤﺰﻳﺪ