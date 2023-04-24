سيارات مجهزة طبيا بمعبر أرقين للتعامل مع أي طارئ لعودة المصريين من السودان

قالت قناة إكسترا نيوز عبر مراسلها في معبر أرقين الحدودي مع السودان، إن الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، ستشهد عودة عدد كبير من المصريين ربما يبلغ الـ1000 مصري إلى أرض الوطن.

وأضافت القناة أن هناك مجموعة من المصريين في انتظار وصولهم إلى المعبر تمهيدا لدخولهم إلى مصر، مؤكدة أن هناك تضافر لكل جهود الدولة المصرية داخل المعبر استعدادا لعبور المصريين.

وتابعت أن هناك عددا من السيارات المجهزة طبيا تصل معبر أرقين للتعامل مع أي طارئ لعودة المصريين من السودان، إذا استدعي الأمر ذلك، خاصة أنهم عائدون من مناطق اشتباكات وربما يكون هناك أي تأثير سلبي لأي مصري أو غيره نتيجة الاشتباكات، وتم التنسيق لنقل المصابين إن وجدوا إلى مستشفى أسوان أو والتعامل مع أي طارئ سريعا، عن طريق العربات الطبية المجهزة.