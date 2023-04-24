عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فئة 5 آلاف جنيه.. أفضل موبايل من فيفو لمحدودي الدخل في العيد

هاتف فيفو Vivo Y16
هاتف فيفو Vivo Y16

يبحث الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية عن هواتف بأسعار رخيصة نظرا لارتفاع أسعار الهواتف، ويعد هاتف Vivo Y16 من شركة فيفو واحدا من أكثر الهواتف المناسبة لمحدودي الدخل مع سعر مناسب وإمكانات جيدة.  

ويتوفر هاتف فيفو  Vivo Y16 في السوق المصري في العيد بسعر حوالي 5 آلاف و 480 جنيها وذلك لنسخة 64 /4 جيجا بايت، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

وجاء هاتف فيفو  Vivo Y16 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD وبقياس 6.51 بوصة، وبدقة +HD، تبلغ دقتها 720 × 16OO بكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة على جانب الهاتف. 

 

سعر هاتف فيفو  Vivo Y16

ويقدم هاتف فيفو Vivo Y16، كاميرا خلفية مزدوجة، تضم مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابيكسل مع فتحة عدسة واسعة f/2.2 ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/2.4 أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 5 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2.

ويعمل هاتف فيفو Vivo Y16 بمعالج من نوع Helio P35 من شركة ميدياتك التايوانية، مع معالج رسوميات PowerVR GE8320 مع ذاكرة وصول عشوائي 3 و 4 جيجابايت رام، ومساحة تخزين داخلية أساسية 64 و 128 جيجابايت ، مع قابلة للزيادة. 

ويحتوي هاتف فيفو Vivo Y16 على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات مع وزن 184 جم وأبعاد طول 164 مم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شراء الهواتف الذكية ارتفاع أسعار الهواتف هاتف Vivo Y16 محدودي الدخل سعر هاتف Vivo Y16

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

أسعار الحديد تتراجع بقوة لأول مرة منذ ديسمبر عالميا| وهذه قيمة الطن الآن

17 درجة مرة واحدة خلوا بالكم.. الأرصاد تفجر مفاجأة في طقس اليوم

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة في عيار21 بعد العيد

رعدية على هذه الأماكن.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات اليوم

بعد 45 يومًا من الثبات|مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه بعد العيد

هدية الحكومة لأصحاب المعاشات.. زيادة 6% في المخصصات المالية بالموازنة الجديدة |تفاصيل

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

ترشيحاتنا

هتتجوزني ولا أفضحك.. اعترافات مثيرة لـ قاتل فتاة المصنع في الشرقية

حدث ليلا| إضافة 250 جنيها على بطاقة التموين.. تصريحات جريئة من محمد رمضان.. وصول دفعة جديدة من المصريين بالسودان

السكة الحديد: استمرار عمل قطارات العيد الإضافية حتى السبت القادم

عيار 21 يقترب من 2500 جنيه.. سعر الذهب في مصر اليوم 24-4-2023

أخبار التوك شو| محمد رمضان يكشف علاقته بملك المغرب.. وظهور غريب لهذا الفنان مع رامي رضوان

أخبار التوك شو| محمد رمضان: المغني شعبيته 10 أضعاف الممثل.. ومي عمر: مش بحب الست خطافة الرجالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| 4 علامات تتنبأ بـ الطلاق بين الزوجين.. صور أثارت الجدل لـ نسرين طافش وزوجها

سرطان الرئة| 4 علامات تحذيرية تظهر في الصباح الباكر

بفستان أحمر… نادين نجيم تثير الجدل بإطلالة جريئة

طريقة عمل كفتة السمك| أحلى من المطاعم

فيديو

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

أزمة كبيرة تنتظر الأهلي في المغرب قبل مواجهة الرجاء بسبب الوداد.. فيديوجراف

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

أكلة شهيرة في العيد.. فوائد في الترمس تجعلك لا تستغني عنه أبدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

اﻟﻤﺰﻳﺪ