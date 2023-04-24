فئة 5 آلاف جنيه.. أفضل موبايل من فيفو لمحدودي الدخل في العيد

يبحث الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية عن هواتف بأسعار رخيصة نظرا لارتفاع أسعار الهواتف، ويعد هاتف Vivo Y16 من شركة فيفو واحدا من أكثر الهواتف المناسبة لمحدودي الدخل مع سعر مناسب وإمكانات جيدة.

ويتوفر هاتف فيفو Vivo Y16 في السوق المصري في العيد بسعر حوالي 5 آلاف و 480 جنيها وذلك لنسخة 64 /4 جيجا بايت، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء هاتف فيفو Vivo Y16 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD وبقياس 6.51 بوصة، وبدقة +HD، تبلغ دقتها 720 × 16OO بكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة على جانب الهاتف.

سعر هاتف فيفو Vivo Y16

ويقدم هاتف فيفو Vivo Y16، كاميرا خلفية مزدوجة، تضم مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابيكسل مع فتحة عدسة واسعة f/2.2 ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/2.4 أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 5 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2.

ويعمل هاتف فيفو Vivo Y16 بمعالج من نوع Helio P35 من شركة ميدياتك التايوانية، مع معالج رسوميات PowerVR GE8320 مع ذاكرة وصول عشوائي 3 و 4 جيجابايت رام، ومساحة تخزين داخلية أساسية 64 و 128 جيجابايت ، مع قابلة للزيادة.

ويحتوي هاتف فيفو Vivo Y16 على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات مع وزن 184 جم وأبعاد طول 164 مم.