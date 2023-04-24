بسبب المخاوف الاقتصادية.. انخفاض في أسعار النفط عالميا

شهدت أسعار النفط عالميا انخفاضا مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، وذلك وسط توقعات برفع أسعار الفائدة من جديد في عدد من البنوك المركزية.

حيث انخفض خام برنت 48 سنتا إلى 81.18 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 48 سنتا ليسجل 77.39 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان أكثر من 5% الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض أسبوعي لهما في خمسة أسابيع، مع تراجع الطلب الضمني على البنزين عن العام الماضي، مما أثار مخاوف من حدوث ركود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقالت تينا تينج المحللة في سي.إم.سي ماركتس إن البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة وأرباح الشركات المخيبة للآمال من قطاع التكنولوجيا أثارت المخاوف بشأن النمو وتسببت في عزوف المستثمرين عن المخاطرة. وأضافت أن استقرار الدولار وتصاعد عائدات السندات يضغطان أيضا على أسواق السلع.

ومن المتوقع أن ترفع البنوك المركزية من الولايات المتحدة إلى بريطانيا وأوروبا أسعار الفائدة عندما تعقد اجتماعا في الأسبوع الأول من مايو المقبل في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع.