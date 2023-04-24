مزود بشاشة منحنية.. موبايل جديد من Vivo في حدود 6000 جنيه

أعلنت شركة فيفو Vivo عن هاتف Vivo Y78 + 5G في الصين، كما كشفت التقارير أن هذا هو أول هاتف Vivo من سلسلة Y يأتي مزودًا بشاشة منحنية.

يوفر الهاتف أيضًا ميزات رئيسية أخرى ، مثل نظام الكاميرا المزدوجة بدقة 50 ميجابكسل مع دعم ميزة التثبيت البصري OIS ومعالج من شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 6-series ودعم الشحن بقوة 44 وات.

وإليك نظرة على مواصفات ومميزات وسعر الهاتف.

سعر ومواصفات هاتف Vivo Y78 + 5G

يتميز هاتف Vivo Y78 + 5G بشاشة نوع OLED كبيرة بقياس 6.78 بوصة ، والتي توفر جودة عرض Full HD + تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل ، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ، وتغطية ألوان بنسبة 100 % DCI-P3 ، و تغطية ألوان NTSC بنسبة 105 % ، و 8000000: 1 نسبة التباين و ذروة سطوع 1،00 شمعة في المتر المربع.

ويقدم هاتف Vivo Y78 + 5G كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي وإجراء مكالمات فيديو ، و كاميرا مزدوجة خلفية مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بـ OIS وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وفلاش LED مزدوج.

يأتي هاتف Vivo Y78 + بأحدث نظام تشغيل Android 13 مع واجهة مستخدم OriginOS OS 3 .

يعمل هاتف Vivo الجديد بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 695. يأتي مع ما يصل إلى 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR4x وما يصل إلى 256 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية نوع UFS 2.2.

و يحتوي هاتف Vivo Y78 + أيضًا ببطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 44 وات.

يأتي هاتف Vivo Y78 + 5G مزودًا بميزات أخرى مثل بطاقة SIM المزدوجة و 5 G و Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5.1 و GPS ومنفذ USB-C ومقبس صوت بقياس 3.5 مليمتر. يبلغ قياس الهاتف الذكي 162.24 × 74.79 × 7.89 ملم ويزن 177 جرامًا.

يبدأ سعر هاتف Vivo Y78 + 5G من سعر 232 دولار (أي في حدود 6000 جنيه مصري ).