عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تطور كبير في الانترنت.. كل ما تريد معرفته عن شبكة 6G

خليك أول واحد يعرف
خليك أول واحد يعرف عن ال 6G..أسرع إنترنت في ال

مع تطبيق تقنية الاتصالات اللاسلكية 5G في جميع أنحاء العالم ، تحول التركيز إلى الجيل التالي من الشبكات اللاسلكية ، 6G.  

في حين أن 5G هي بالفعل تحسن كبير مقارنة بالتقنيات اللاسلكية السابقة ، من المتوقع أن تحقق 6G المزيد من التطورات من حيث السرعة و الذكاء الاصطناعي والأمن وكفاءة الطاقة. 

في هذا الصدد ، يعد فهم الاختلافات المحتملة بين 5G و  6G أمرًا بالغ الأهمية لفهم إمكانات مستقبل الاتصالات اللاسلكية.  فبينما لا تزال 5G في طور الانتشار عالميًا ، فإن البحث والتطوير لـ 6G جاري بالفعل. 

وفقًا لأحدث التقارير بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، كانت الصين تختبر الإنترنت اللاسلكي فائق السرعة ، مع سرعات تنزيل تصل إلى 300 جيجابت في الثانية.

الولايات المتحدة قلقة بشأن نجاح الصين في الاتصال عالي السرعة

يحتدم السباق نحو شبكات الجيل السادس 6G  ، والولايات المتحدة تخشى التخلف عن هذه التقنية الجديدة، لذلك  اجتمع البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي مع قادة الصناعة لمناقشة الجيل القادم من الاتصال اللاسلكي، ويكمن الخوف في أن الدول الأخرى سوف تقود في وضع معايير لاتصال 6G ، والأخبار الواردة من الصين تضيف فقط إلى مخاوف الولايات المتحدة.

وأبلغ المعهد الخامس والعشرون التابع للأكاديمية الثانية لعلوم وصناعة الفضاء الصيني عن نجاح إرسال لاسلكي عند مستوى تردد تيراهيرتز (THz) لأول مرة ، محققًا سرعات بيانات تبلغ 100 جيجابت في الثانية. 

ولوضع هذا في المنظور الصحيح ، فإن إشارة 5G التي تعمل بسرعة 1 جيجابت في الثانية تعتبر رائعة في الولايات المتحدة.

وتستخدم التقنية ترددات THz ، والتي ، مثل نطاق mmWave لـ 5G ، تمثل تحديات في مسافة الإشارة واختراق السحابة / الضباب. ومع ذلك ، يمكن لاتصالات THz أن تقدم إرسالات لاسلكية بجودة الإرسال التي تتم عبر الألياف تقريبًا. 

مع عدم توقع إطلاق 6G  حتى عام 2030 ، تعد هذه التكنولوجيا الجديدة تطورًا مهمًا يمكن أن يؤدي إلى خدمات جديدة لا تصدق في صناعات الترفيه والسيارات والرعاية الصحية.

و من المرجح أن تستمر الولايات المتحدة والصين في التنافس على تطوير هذه التكنولوجيا وإتقانها بابتكاراتهما.

الانترنت الإنترنت اللاسلكي الإنترنت اللاسلكي فائق السرعة جيجابت الذكاء الاصطناعي بطء سرعة الإنترنت سرعة الإنترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة خلوا بالكم.. الأرصاد تفجر مفاجأة في طقس اليوم

أسعار الحديد تتراجع بقوة لأول مرة منذ ديسمبر عالميا| وهذه قيمة الطن الآن

بعد عزله.. موعد أول تحرك من وزارة الرياضة ضد رئيس الزمالك

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة في عيار21 بعد العيد

الدولار يفاجئ الجميع.. الأخضر يرتفع عالميا وسط ترقب قرارات أسعار الفائدة

بعد 45 يومًا من الثبات|مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه بعد العيد

عائد سنوي متغير.. أعلى 5 شهادات ادخار إسلامية بعد رفع سعر الفائدة

120 جنيها بعد 200.. انفراجة جديدة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

ترشيحاتنا

آلاف الهزات بالعالم يوميا.. البحوث الفلكية يفجر مفاجأة عن النشاط الزلزالي بمصر

متحدث الكنيسة ينفي الأنباء المتداولة عن تدهور حالة البابا تواضروس الثاني الصحية

زيادة فرص رفع الفائدة الأمريكية يدفع الذهب للبقاء تحت خط 2000 دولار

بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على إيرانيين بينهم قادة بالحرس الثوري

حالة من الارتباك.. 45 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية

عاجل للمزارعين وأصحاب المطاحن.. هديتان وتحذير من الحكومة بشأن توريد القمح وتخزينه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير مهم.. طريقة منتشرة لإزالة الشعر من الجسم تسبب أمراض خطيرة

ظهر 27 رمضان ووصفوه مسافرًا عبر الزمن.. قصة مسن في المدينة المنورة

في أسبوع.. تخلص من الوزن الزائد بالعيد

أكبر عيدية في مصر.. فتاة تستعرض هديتها في العيد| لن تصدق محتوياتها

فيديو

عمرة مجانية 100%.. بلوجر سعودي يقدم لمتابعيه هدية ضخمة

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

أزمة كبيرة تنتظر الأهلي في المغرب قبل مواجهة الرجاء بسبب الوداد.. فيديوجراف

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

اﻟﻤﺰﻳﺪ