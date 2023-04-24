قصة مسلسل The Diplomat بعد تصدره مشاهدات نتفليكس|صور

تصدر مسلسل نتفليكس الجديد The Diplomat قائمة المشاهدات للأعمال الدرامية خلال 3 أيام من طرحه على المنصة العالمية، وتحقيقه أصداء إيجابية.

مسلسل The Diplomat الذي احتفل المرتبة الثانية في قائمة المشاهدات الحالية عبر منصة نتفليكس، يشهد عدد من الأحداث السياسية المثيرة التي جذبت الجمهور منذ الحلقة الأولى.

تدور أحداث The Diplomat حول سيدة اختيرت لتكون سفيرة الولات المتحدة الأمريكية في لندن، بعد حادث اعتداء إرهابي على سفينة حربية بريطانية، وتكتشف أنها يتم تحضيرها لتشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي خلال فترة قليلة.

يضم المسلسل عدد كبير من الممثلين والمشاهير أبرزهم كيري راسل التي تلعب دور السفيرة كيت وايلر، وزوجها الممثل روفوس سيويل، وآتو إساندوه وجورجي هينيلي وغيرهم.

وأشاد عدد كبير من النقاد بمسلسل The Diplomat، ووصفه البعض بأنه دراما ممتازة، وأنه عمل رائع يحتاج لتقديم أكثر من موسم و8 حلقات فقط منه.

تعيش بطلة العمل العديد من الأزمات إلى جانب عملها السياسي الحساس، بسبب زوجها التي تحاول الانفصال عنه في الوقت الذي تربطهما فيه علاقة قوية، ويحاول مساعدتها لتحصل على منصب نائب الرئيس الأمريكي.