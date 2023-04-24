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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام بـ2109 جنيهات.. تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين

صدى البلد

يرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب فى مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين 23 أبريل  2023  على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today .

سعر الذهب دون مصنعية

عيار 24 الأعلى سعرا

وسجل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو  2811 جنيه مقارنة 2777 جنيه امس الأحد بزيادة 34 جنيها  .

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سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الاثنين نحو 2577 جنيه .

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو  2460 جنيه مقارنة 2430 جنيها سعر تعاملات أمس الأحد مرتفعا 30 جنيه.

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 2109 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو 1640 جنيها.

عيار 12 الأقل سعر

بلغ سعر جرام الذهب  عيار 12 الأقل سعرا اليوم الاثنين نحو 1406جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية  اليوم الاثنين نحو 19680جنيه

سعر كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو  2.8 مليون جنيه

سعر آوقية الذهب

وتراجع سعر الدهب عالميا عند سعر إغلاق البورصة العالمية الجمعة الماضية مسجلا 1985 دولار منخفضا 20 دولارا
 

اسعار الذهب اسعار الذهب اليوم عيار 21 عيار 18 سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 21

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