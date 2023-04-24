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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات شبابية 2023 هاتشباك| صور

سيارات 2023 شبابية
سيارات 2023 شبابية

هناك الكثير من السيارات الجديدة الشبابية فئة الهاتشباك موديل 2023 متوافرة بداخل السوق المصري للسيارات ومنها  فيات 500، ورينو سانديرو ، واوبل كورسا، وسيات ارونا ، ومينى كانترى مان، وذلك لتلبية رغبات المواطنين المصريين ومنهم الشباب في الحصول علي سيارات هاتشباك بمظهر مميز ومحركات قوية .

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يعرض موقع صدى البلد 5 سيارات موديل 2023 من فئة الهاتشباك متوافره في السوق المصري للسيارات :

 

1- رينو سانديرو


تتسارع سيارة رينو سانديرو الهاتشباك من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في مدة قدرها 12.1 ثانية، وتصل سعة خزان وقوده الي 50 لتر، وتنتج عزم أقصي للدوران 148 نيوتن/متر، وقوة 110 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ومحرك سعة 1600 سي سي، وتصل سرعه رينو سانديرو القصوى الي 476 كم/ساعة .

سيارة رينو سانديرو 2023

تصل سيارة رينو سانديرو موديل 2023 الي سوق السيارات المصري بفئه واحدة سعرها 565 ألف جنيه .

2- فيات 500


تنتج سيارة فيات 500 عزم دوران يصل إلي 131 نيوتن/متر، وقوة 100 حصان، وتستهلك من الوقود 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سعة خزان وقودها الي 35 لتر، وتصل الي سرعة 100 كم/ساعه في مدة قدرها 10.5 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ومحرك سعة 1400 سي سي، وتصل سرعتها القصوى الي 182 كم/ساعة .

 فيات 500 موديل 2023

تباع سيارة فيات 500 موديل 2023 في سوق السيارات المصري بفئه واحدة سعرها 725 ألف جنيه.

3- اوبل كورسا

تستخدم اوبل كورسا ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتستهلك 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، وتنتج قوة 130 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان وقودها الي 44 لتر.

سيارة اوبل كورسا الهاتشباك الجديدة 

تصل سيارة اوبل كورسا موديل 2023 الي سوق السيارات المصري بسعر 759 ألف جنيه للفئة الأولي ، و 799 ألف جنيه للفئة الثانية  .

4- سيات ارونا

تصل سرعة سيارة سيات ارونا القصوى الي 190 كم/ساعة، وتحتوي علي محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 10 مدة قدرها 10 ثواني، وتستهلك من الوقود 5.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 115 حصان، وعزم دوران 200 نيوتن/متر.

ارونا موديل 2023

تتوافر سيارة سيات ارونا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 975 ألف جنيه للفئة الوحيدة المتواجدة في مصر .

5- مينى كانترى مان

تخرج سيارة مينى كانترى مان الهاتشباك قوة 192 حصان، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.3 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمتلك محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران 400 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 222 كم/ساعة .

مينى كانترى مان موديل 2023

تتوافر مينى كانترى مان موديل 2023 بالسوق المصري للسيارات بـ 3 فئات الأولي سعرها مليون و 330 ألف جنيه، والثانية سعرها مليون و 460 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون و 780 ألف جنيه .

رينو سانديرو فيات 500 أوبل كورسا سيات ارونا ميني كانتري مان

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